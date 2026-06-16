ПВО, зимняя поддержка и давление на РФ: Зеленский провел многостороннюю встречу на G7 и назвал приоритеты Украины
Сегодня состоялась первая многосторонняя встреча в формате "G7 - Украина" на саммите G7.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благодарю президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Марка Карни, федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа, премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, президенту Европейского совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за участие и за сильные идеи о том, как заставить Россию пойти на мир", - отметил Зеленский.
Приоритеты
По словам главы государства, приоритеты четкие: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.
"Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Главное - чтобы все обсужденное было реализовано. Россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмирует Зеленский.
Также ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
- Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
- Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
- 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".
Что предшествовало?
Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І як вони це забезпечуватимуть?