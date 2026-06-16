ПВО, зимняя поддержка и давление на РФ: Зеленский провел многостороннюю встречу на G7 и назвал приоритеты Украины

Сегодня состоялась первая многосторонняя встреча в формате "G7 - Украина" на саммите G7.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Благодарю президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Марка Карни, федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа, премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, президенту Европейского совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за участие и за сильные идеи о том, как заставить Россию пойти на мир", - отметил Зеленский.

Приоритеты

По словам главы государства, приоритеты четкие: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

"Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Главное - чтобы все обсужденное было реализовано. Россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

Также ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.