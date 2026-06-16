РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11907 посетителей онлайн
Новости Видео Саммит G7
357 1

ПВО, зимняя поддержка и давление на РФ: Зеленский провел многостороннюю встречу на G7 и назвал приоритеты Украины

Сегодня состоялась первая многосторонняя встреча в формате "G7 - Украина" на саммите G7.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Благодарю президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Марка Карни, федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа, премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, президенту Европейского совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за участие и за сильные идеи о том, как заставить Россию пойти на мир", - отметил Зеленский.

Приоритеты

По словам главы государства, приоритеты четкие: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

"Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Главное - чтобы все обсужденное было реализовано. Россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

Также ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.

Читайте: Зеленский назвал ожидания от саммитов G7, Евросовета и НАТО: Переговоры и встречи на этой неделе должны быть не пустыми

Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
  • Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
  • Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
  • 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

Читайте: Лукашенко извинился перед Зеленским за предыдущие заявления: Беларусь не будет воевать с Украиной

Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) саммит (1247) Трамп Дональд (8215) Макрон Эмманюэль (1622)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи

І як вони це забезпечуватимуть?
показать весь комментарий
16.06.2026 14:54 Ответить
 
 