ППО, зимова підтримка та тиск на РФ: Зеленський провів багатосторонню зустріч на G7 та назвав пріоритети України. ВIДЕО

Відбулася перша багатостороння зустріч сьогодні у форматі G7 - Україна на саміті G7.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністру Канади Марку Карні, Федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, Президенту США Дональду Трампу, Прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі, Президенту Європейської ради Антоніу Кошті, Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за участь і за сильні ідеї щодо того, як примусити Росію до миру", - зазначив Зеленський.

Пріоритети

За словами глави держави, пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію.

"Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи. Ключове - щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає", - резюмує Зеленський.

Також раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.