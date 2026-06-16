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ППО, зимова підтримка та тиск на РФ: Зеленський провів багатосторонню зустріч на G7 та назвав пріоритети України. ВIДЕО

Відбулася перша багатостороння зустріч сьогодні у форматі G7 - Україна на саміті G7.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністру Канади Марку Карні, Федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, Президенту США Дональду Трампу, Прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі, Президенту Європейської ради Антоніу Кошті, Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за участь і за сильні ідеї щодо того, як примусити Росію до миру", - зазначив Зеленський.

Пріоритети

За словами глави держави, пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію.

"Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи. Ключове - щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає", - резюмує Зеленський.

Також раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.

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Саміт G7

  • Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
  • Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
  • Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
  • 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) саміт (854) Трамп Дональд (8954) Макрон Емманюель (1775)
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Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи

І як вони це забезпечуватимуть?
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16.06.2026 14:54 Відповісти
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16.06.2026 15:18 Відповісти
А про міндіча забув? А то як? міндіча з цукерманом хіба не треба підтримувати?
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16.06.2026 15:23 Відповісти
тут речь о участии Украины !!! в заседании Большой семерки. а тебе лишь бы насрать, и, желательно, в начале ветки? )))
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16.06.2026 15:27 Відповісти
Треба розуміти, що насрать, то коли міндічі то все в свої кишені. А чи як? Ще, хіба, то то зелене, що в тебе в штанях?
До речі, а хто такий Вова?
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16.06.2026 16:03 Відповісти
не уходи от темы, ботяра. речь о том, что на успехи и авторитет Украины, а об этом однозначно говорит ее присутствие на Ьольшой семерке, тебе несрать. главное - набрасывать дерьмо на вентилятор.
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16.06.2026 16:10 Відповісти
Йди на хрін, ботяра.
Яким боком до успіхів України всілякі міндічі з династіями ну і вся ваша зелена срань?
Чи їздити по світу, просити допомоги, а потім то все красти і просирати? То для тебе і є успіх?
Чи може 40 мільярдів вкрасти в ЗСУ на всілякі ******, кеші чи тому подібні маразми то також успіх?
Ну і хто ж такий Вова? так і не скажеш?
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16.06.2026 16:22 Відповісти
Судячи по так званим переговорам кінця війни не передбачено
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16.06.2026 15:27 Відповісти
ППО, зимова підтримка та тиск на РФ: Зеленський провів багатосторонню зустріч на G7 та назвав пріоритети України. це постійна брехня "зепоцріота" із 2022 року і вона ніколи не вилазить з його рота....
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16.06.2026 15:30 Відповісти
 
 