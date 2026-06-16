Зеленський і Мерц обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих у форматі "G7 - Україна"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Евіані.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами глави держави, вони говорили про оборонну підтримку України, передусім про подальше посилення нашої ППО, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних санкцій.

Окремо обговорили шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 - Україна. Важливо, щоб результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на Росію.

"Дякую за підтримку України та німецьке лідерство у захисті життів наших людей від масованих російських атак. Вдячний за підтримку нашого шляху до Євросоюзу. Це важливо для українського народу", - резюмує він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.