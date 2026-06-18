США можуть передати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Європі та Україні, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп обговорює ліцензії для виробництва американських ракет за кордоном. Рішення може посилити українську систему протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Україна потребує систем протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети. Таке озброєння, за наявною інформацією, наразі можуть виробляти лише США.
Водночас як зазначається, американські запаси, призначені для інших військових операцій, були значною мірою використані, а розширення виробництва потребує часу. На цьому тлі Трамп повідомив союзникам, що розглядає можливість надання відповідних ліцензій на виробництво озброєнь.
"Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання", - сказав очільник Білого дому журналістам під час саміту G7 у Франції.
Європейське виробництво за американськими ліцензіями
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що деталі потенційних ліцензій будуть опрацьовані між країнами-учасницями.
За його словами, йдеться про можливість, за якої американські компанії надаватимуть комплексні ліцензії європейським виробникам для випуску відповідного озброєння.
Позиція G7 щодо виробництва ракет в Україні
У спільній заяві за підсумками саміту в Евіані лідери країн G7 підтвердили готовність надати Україні ліцензії, які дозволять організувати виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на території України.
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