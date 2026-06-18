США можуть передати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Європі та Україні, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп обговорює ліцензії для виробництва американських ракет за кордоном. Рішення може посилити українську систему протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

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Україна потребує систем протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети. Таке озброєння, за наявною інформацією, наразі можуть виробляти лише США.

Водночас як зазначається, американські запаси, призначені для інших військових операцій, були значною мірою використані, а розширення виробництва потребує часу. На цьому тлі Трамп повідомив союзникам, що розглядає можливість надання відповідних ліцензій на виробництво озброєнь.

"Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання", - сказав очільник Білого дому журналістам під час саміту G7 у Франції.

Європейське виробництво за американськими ліцензіями

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що деталі потенційних ліцензій будуть опрацьовані між країнами-учасницями.

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За його словами, йдеться про можливість, за якої американські компанії надаватимуть комплексні ліцензії європейським виробникам для випуску відповідного озброєння.

Позиція G7 щодо виробництва ракет в Україні

У спільній заяві за підсумками саміту в Евіані лідери країн G7 підтвердили готовність надати Україні ліцензії, які дозволять організувати виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на території України.