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Новости Производство баллистических ракет в Украине Совместное производство вооружения с НАТО
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США могут передать лицензии на производство ракет-перехватчиков Европе и Украине, - Bloomberg

ппо,ракети

Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос о выдаче лицензий на производство американских ракет за рубежом. Это решение может укрепить украинскую систему противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, в частности в ракетах-перехватчиках, способных сбивать российские баллистические ракеты. Такое вооружение, по имеющейся информации, в настоящее время могут производить только США.

В то же время, как отмечается, американские запасы, предназначенные для других военных операций, были в значительной степени использованы, а расширение производства требует времени. На этом фоне Трамп сообщил союзникам, что рассматривает возможность предоставления соответствующих лицензий на производство вооружений.

"Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал глава Белого дома журналистам во время саммита G7 во Франции.

Европейское производство по американским лицензиям

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что детали потенциальных лицензий будут проработаны между странами-участницами.

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По его словам, речь идет о возможности, при которой американские компании будут предоставлять комплексные лицензии европейским производителям для выпуска соответствующего вооружения.

Позиция G7 по производству ракет в Украине

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвиане лидеры стран G7 подтвердили готовность предоставить Украине лицензии, которые позволят организовать производство ракет-перехватчиков непосредственно на территории Украины.

Автор: 

производство (619) ракеты (3996) США (29588) Трамп Дональд (8244) Фридрих Мерц (450)
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США можуть передати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Європі та Україні, - Bloomberg
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18.06.2026 08:50 Ответить
А можуть НЕ передати
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18.06.2026 09:02 Ответить
 
 