Украинская баллистика – будет, и она будет наносить удары по РФ. Проблем с финансированием нет, — Федоров
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что применение украинского баллистического оружия кардинально изменит ход войны и статус Украины в мире.
Об этом он заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Развитие программы
Министр обороны отказался раскрывать детали о ходе работ над ракетной программой, отметив, что не хочет ни завышать ожидания, ни предоставлять дополнительную информацию противнику.
"Украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига... Я здесь могу лишь процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика — будет, и она будет бить по России", — подчеркнул Федоров.
Глава Минобороны заверил, что в бюджет на 2027 год заложено финансирование на создание этого дальнобойного оружия, а потому "нет никаких проблем с финансовой стороной разработки украинской баллистики".
Заявление Зеленского
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к производству собственных баллистических ракет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От тільки отримувати гроші і робити ракети - це у ЗЕлених ніфіга не пов'язані дії.
Президент https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва.
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.
"Деталями про цю ракету поділитися не можу", - додав Зеленський і подякував українському оборонно-промисловому комплексу, який, за словами президента, працює 24/7.
Він подякував працівникам ОПК за те, що вони розробляють далекобійну зброю паралельно з тим, що Київ чекає на постачання від західних партнерів. Зокрема, Зеленський згадав ракету-дрон "Паляниця", про перше успішне випробування якої розповідав на День Незалежності.
"Коли її будують і коли ідуть випробування, буває по-різному. Люди навіть можуть залишити своє життя. Але було багато напрацювань для того, щоб Україну можна було захистити", - додав президент.
А як принципово змінився статус України в світі? От реально, без балабольства? Щит Європи тепер?
Думаю зарплату в країні грошей не хвате мені платити