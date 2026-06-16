Украинская баллистика – будет, и она будет наносить удары по РФ. Проблем с финансированием нет, — Федоров

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Министр обороны Михаил Федоров заявил, что применение украинского баллистического оружия кардинально изменит ход войны и статус Украины в мире.

Об этом он заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

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Развитие программы

Министр обороны отказался раскрывать детали о ходе работ над ракетной программой, отметив, что не хочет ни завышать ожидания, ни предоставлять дополнительную информацию противнику.

"Украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига... Я здесь могу лишь процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика — будет, и она будет бить по России", — подчеркнул Федоров.

Глава Минобороны заверил, что в бюджет на 2027 год заложено финансирование на создание этого дальнобойного оружия, а потому "нет никаких проблем с финансовой стороной разработки украинской баллистики".

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Заявление Зеленского

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к производству собственных баллистических ракет.

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