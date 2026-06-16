РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11544 посетителя онлайн
Новости Производство баллистических ракет в Украине Дальнобойные ракеты
830 26

Украинская баллистика – будет, и она будет наносить удары по РФ. Проблем с финансированием нет, — Федоров

Балистическая ракета FP-7
Фото: X / Denys Shtilierman

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что применение украинского баллистического оружия кардинально изменит ход войны и статус Украины в мире.

Об этом он заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Развитие программы

Министр обороны отказался раскрывать детали о ходе работ над ракетной программой, отметив, что не хочет ни завышать ожидания, ни предоставлять дополнительную информацию противнику.

"Украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига... Я здесь могу лишь процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика — будет, и она будет бить по России", — подчеркнул Федоров.

Глава Минобороны заверил, что в бюджет на 2027 год заложено финансирование на создание этого дальнобойного оружия, а потому "нет никаких проблем с финансовой стороной разработки украинской баллистики".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отечественная артиллерия, поражение дронами и баллистическими ракетами на расстоянии 2000 км — новая концепция развития РВиА от Сирского

Заявление Зеленского

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к производству собственных баллистических ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинскую баллистику не хотят не только в РФ. Причины в бизнесе и конкуренции, — Зеленский

Автор: 

ракеты (3995) Федоров Михаил (705) баллистические ракеты (578)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Проблем з фінансуванням дійсно нема.

От тільки отримувати гроші і робити ракети - це у ЗЕлених ніфіга не пов'язані дії.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:01 Ответить
+4
ДежаВ'Ю 2023 , 2024, 2025, 2026...
показать весь комментарий
16.06.2026 22:59 Ответить
+3
Тільки балаболити вміють .
показать весь комментарий
16.06.2026 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДежаВ'Ю 2023 , 2024, 2025, 2026...
показать весь комментарий
16.06.2026 22:59 Ответить
московія - тобі п..... українська файна балістика тобі сподобається, особливо Москві
показать весь комментарий
16.06.2026 23:01 Ответить
Аби вона не була рівня "фламінго"
показать весь комментарий
16.06.2026 23:04 Ответить
Треба завжди щось показувати, але не надто часто, щоб воно відлежалося в головах, а потім рухатися до наступного етапу. До того часу попередній (абрамси змінять хід війни, дрони змінять хід війни, крах економіки, нато й таке інше) забувається і свіжа інформація заходить на ура.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:03 Ответить
Проблем з фінансуванням дійсно нема.

От тільки отримувати гроші і робити ракети - це у ЗЕлених ніфіга не пов'язані дії.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:01 Ответить
Тільки балаболити вміють .
показать весь комментарий
16.06.2026 23:01 Ответить
Це буде круто,якщо Україна цього досягне ...Смерть ворогам!
показать весь комментарий
16.06.2026 23:01 Ответить
Я скорее в то что инопланетяне существуют больше поверю чем в то, что у нас будет балистика, которая будет бить по РФ!
показать весь комментарий
16.06.2026 23:02 Ответить
Ну не дозволить Абрамовіч атакувати Москву. Максімум Зеленоград та Капотня. Далі - табу. Як і величезні, на десятки гектарів, склади та хаби на РФ. Чому склади АТБ, Нової пошти РФ виносить, а у нас знову табу...сьогодні дрон над величезним складом Вайлдберіс кстаті пролітав біля Капотні.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:03 Ответить
https://telegram.me/share/url?text=%D0%92%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F822641-bulo-perse-uspisne-viprobuvanna-ukrainskoi-balisticnoi-raketi-zelenskij-2%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F822641-bulo-perse-uspisne-viprobuvanna-ukrainskoi-balisticnoi-raketi-zelenskij-2%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F822641-bulo-perse-uspisne-viprobuvanna-ukrainskoi-balisticnoi-raketi-zelenskij-2%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Президент https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.

"Деталями про цю ракету поділитися не можу", - додав Зеленський і подякував українському оборонно-промисловому комплексу, який, за словами президента, працює 24/7.

Він подякував працівникам ОПК за те, що вони розробляють далекобійну зброю паралельно з тим, що Київ чекає на постачання від західних партнерів. Зокрема, Зеленський згадав ракету-дрон "Паляниця", про перше успішне випробування якої розповідав на День Незалежності.

"Коли її будують і коли ідуть випробування, буває по-різному. Люди навіть можуть залишити своє життя. Але було багато напрацювань для того, щоб Україну можна було захистити", - додав президент.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:04 Ответить
"Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга"

А як принципово змінився статус України в світі? От реально, без балабольства? Щит Європи тепер?
показать весь комментарий
16.06.2026 23:04 Ответить
Щит Європи то вигадка. Не полізе х7йло відкритою війною на країни НАТО , банально немає сил у нього.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:07 Ответить
Треба думати, що полізе, така лінія партії. Тут швидше про репутацію, коли й негри десь в Африці будуть французів з німцями подалі посилати. Коротше не хочуть з теплого місця злазити, але за це потрібно кимось розрахуватися.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:09 Ответить
Скорійше б вже!
показать весь комментарий
16.06.2026 23:05 Ответить
Да коли вже ! йо майо
показать весь комментарий
16.06.2026 23:07 Ответить
ось ось вже скоро,вже майже завтра,трохи почекати ,головне вірити....
показать весь комментарий
16.06.2026 23:10 Ответить
уряяяяя товаріщчі,товарисчу фьодорову!!!!надпотужна просто заряджаюча перемогою промова,жаль тільки що п,ятий рік вже на масцкву летять одні обіцянки та ,,двушечки,,....
показать весь комментарий
16.06.2026 23:08 Ответить
Українська балістика від Зє-штілєрманів - це як «або ішак, або падишах». Якщо Зє і Пу підпишуть перемирʼя, то і балістику не побачимо і гроші на неї вкрадені.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:10 Ответить
Я прийду командиром батереї та як вгатю.....
Думаю зарплату в країні грошей не хвате мені платити
показать весь комментарий
16.06.2026 23:10 Ответить
Я зібрав тисячі людей, які в екосистемі Міноборони. Кажу: "Дивіться, хто з вас буде працювати... хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія подумають про гроші, про схеми, я все зроблю, щоб ви сіли", - міністр оборони Федоров
показать весь комментарий
16.06.2026 23:14 Ответить
Ще один клоун анонсує українську балістику.ЗЕбіл вже майже рік її обіцяє.Чому ви біжите по переду потяга,зробіть потім заявляйте,не будьте балаболами.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:18 Ответить
Він розповідав про успішні випробування балістичної ракети, ще в 2024 році... Тобто, якщо було "успішне випробування", то за 2 роки вже можно було б налагодити виробництво.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:22 Ответить
німці під час 2 світової війни виготоляли 300-600 ракет фау 2 в місяць. аферист штілєрман, схоже на все, не виготовив ні однієї дієздатної ракети.
показать весь комментарий
16.06.2026 23:18 Ответить
По москві прямо вдарить? Пиз**оли опівські .
показать весь комментарий
16.06.2026 23:18 Ответить
от коли буде - тоді і 314зди
показать весь комментарий
16.06.2026 23:20 Ответить
і фьйодоров обнюхався .. що вони там нюхають в ОПі ?
показать весь комментарий
16.06.2026 23:21 Ответить
 
 