Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам главнокомандующего, она определяет основные направления развития потенциала этого рода войск на среднесрочную перспективу - до 2030 года.

"Сегодня ракетные войска и артиллерия представлены практически во всех составляющих Сил обороны Украины. Украинские артиллеристы ежедневно выполняют тысячи огневых задач и наносят врагу существенные потери. Новейшие артиллерийские системы, переданные государствами-партнерами, а также развитие украинских технологий в оборонно-промышленном комплексе обеспечивают поступательное развитие одного из самых многочисленных родов войск.



"Мы эксплуатируем одну из самых широких номенклатур артиллерийских систем в мире, применяем почти все существующие типы боеприпасов и ежедневно приобретаем бесценный опыт борьбы с противником, который превосходит нас численно", - рассказал он.

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Артиллерия

Сырский не считает, что "эпоха артиллерии уходит в прошлое".

"Опыт этой войны доказывает обратное. Артиллерия остается неотъемлемым элементом современного поля боя, а одним из ее ключевых преимуществ является способность оперативно реагировать на угрозы и изменения обстановки.



Вместе с тем существует ряд факторов, которые негативно влияют на эффективность ракетных войск и артиллерии. Прежде всего это критическая зависимость от поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, сложная логистика, связанная с большим количеством разнотипных систем, ограниченная дальность поражения отдельных образцов вооружения и дефицит средств артиллерийской разведки.



Концепция развития ракетных войск и артиллерии учитывает все эти факторы, а также боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и возможные изменения в способах его применения", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По мнению главнокомандующего, основу оснащения артиллерийских подразделений ВСУ должны составлять образцы отечественного производства.

"Изношенные артиллерийские системы советских калибров, не подлежащие модернизации или ремонту, будут постепенно выводиться из эксплуатации. В то же время предполагается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных самыми современными артиллерийскими системами иностранного производства. Кроме того, планируется дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения.



Современная война доказала, что эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки", - добавил он.

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Ракеты

"Отдельное направление - развитие ракетного вооружения. Мы должны наращивать возможности по огневому воздействию на всю оперативно-стратегическую и стратегическую глубину противника. Для этого предусмотрено завершение разработки и дальнейшее серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.



Артиллерия была, есть и будет оставаться одним из ключевых факторов успеха на поле боя. Ее роль и значение трудно переоценить. При любых погодных условиях и независимо от характера местности она будет продолжать эффективно уничтожать противника и останется одним из главных факторов сдерживания вооруженной агрессии против Украины", - подытожил Сырский.

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