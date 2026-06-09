РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10611 посетитель онлайн
Новости Ракетная программа Украины Производство баллистических ракет в Украине
582 8

Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ

Новая Концепция развития ракетных войск и артиллерии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам главнокомандующего, она определяет основные направления развития потенциала этого рода войск на среднесрочную перспективу - до 2030 года.

"Сегодня ракетные войска и артиллерия представлены практически во всех составляющих Сил обороны Украины. Украинские артиллеристы ежедневно выполняют тысячи огневых задач и наносят врагу существенные потери. Новейшие артиллерийские системы, переданные государствами-партнерами, а также развитие украинских технологий в оборонно-промышленном комплексе обеспечивают поступательное развитие одного из самых многочисленных родов войск.

"Мы эксплуатируем одну из самых широких номенклатур артиллерийских систем в мире, применяем почти все существующие типы боеприпасов и ежедневно приобретаем бесценный опыт борьбы с противником, который превосходит нас численно", - рассказал он.

Читайте: Сырский и главнокомандующий ВС Норвегии Кристофферсен посетили украинских военных на юге. ФОТОрепортаж

Артиллерия

Сырский не считает, что "эпоха артиллерии уходит в прошлое".

"Опыт этой войны доказывает обратное. Артиллерия остается неотъемлемым элементом современного поля боя, а одним из ее ключевых преимуществ является способность оперативно реагировать на угрозы и изменения обстановки.

Вместе с тем существует ряд факторов, которые негативно влияют на эффективность ракетных войск и артиллерии. Прежде всего это критическая зависимость от поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, сложная логистика, связанная с большим количеством разнотипных систем, ограниченная дальность поражения отдельных образцов вооружения и дефицит средств артиллерийской разведки.

Концепция развития ракетных войск и артиллерии учитывает все эти факторы, а также боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и возможные изменения в способах его применения", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По мнению главнокомандующего, основу оснащения артиллерийских подразделений ВСУ должны составлять образцы отечественного производства.

"Изношенные артиллерийские системы советских калибров, не подлежащие модернизации или ремонту, будут постепенно выводиться из эксплуатации. В то же время предполагается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных самыми современными артиллерийскими системами иностранного производства. Кроме того, планируется дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения.

Современная война доказала, что эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области, - Сырский

Ракеты

"Отдельное направление - развитие ракетного вооружения. Мы должны наращивать возможности по огневому воздействию на всю оперативно-стратегическую и стратегическую глубину противника. Для этого предусмотрено завершение разработки и дальнейшее серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.

Артиллерия была, есть и будет оставаться одним из ключевых факторов успеха на поле боя. Ее роль и значение трудно переоценить. При любых погодных условиях и независимо от характера местности она будет продолжать эффективно уничтожать противника и останется одним из главных факторов сдерживания вооруженной агрессии против Украины", - подытожил Сырский.

Читайте: РФ пытается улучшить свое тактическое положение в Донецкой области, но несет существенные потери, - Сырский

Автор: 

ВСУ (7796) Александр Сырский (925)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви що! Цілу Концепцію народив ГК! А Стратегію хтось сміливий знайдеться підказати, що її теж треба народити на п'ятий рік війни?
показать весь комментарий
09.06.2026 12:34 Ответить
слоган концепсії "на крилах фламінгів!" ?
показать весь комментарий
09.06.2026 12:36 Ответить
Це типу як ***** поставило нелітаючий Сармат на озброєння.
показать весь комментарий
09.06.2026 12:41 Ответить
І тут вождь соколине око не четвертий день побачив що у тюрми немає четвертої стіни..
показать весь комментарий
09.06.2026 12:46 Ответить
Артилерія ефективна лише при сильному вітрі та схована пагорбами. Інакше її легко знищують middle-strike дрон, що діють на 50+км. У арти радіус дії менший, за ці дрони.
показать весь комментарий
09.06.2026 12:49 Ответить
Ага, розкажи мені тут... Будеш сидіти десь на СП-шці ранком в туман і слухати як ті пітухи між собою балакають, то мінометникам чи агсникам пам'ятник поставиш.... А пропрацювати зеленку ? Дронами? та їх там до бісової матері треба а кожен дрон - це пілот , а арта може тупо насипати постійно , десь 60 міномет заховається то 30 мін в хвилину можна видавити. У арти, зараз один мінус - автономність і технологічність, якщо зробити автономні артилерійські модулі з розумними боеприпасами, то можна такі справи творити, що огого...
показать весь комментарий
09.06.2026 13:25 Ответить
А куди поділися ті ракети, які створив Петро Порошенко і його команда?
Вперше в історії країни з нуля було створено високоточну зброю, зокрема оперативно-тактичні ракетні комплекси, протикорабельні та керовані ракети:
Основні ракетні розробки цього періоду:«Вільха» - високоточна реактивна система залпового вогню з коригованими ракетами калібру 300 мм. Її розробку розпочали у 2016 році, а у 2018-му успішні випробування завершилися, після чого комплекс ухвалили на озброєння та розпочали його серійне виробництво.
«Нептун» - дозвукова протикорабельна крилата ракета (Р-360), здатна уражати надводні та берегові цілі. Її розробку розпочали у 2014 році, а у квітні 2019-го відбулися успішні завершальні випробування.
«Сапсан» / «Грім-2» - оперативно-тактичний ракетний комплекс, проект якого відновили та інтенсивно розробляли фахівці КБ «Південне». У цей період було виготовлено перші дослідні зразки.
Протитанкові ракетні комплекси - вдосконалення та прийняття на озброєння вітчизняних ПТРК, таких як «Стугна-П» та переносний «Корсар».
Початок розробок оперативно-тактичної ракети «Борисфен» - проекту зі створення балістичної ракети для заміни застарілих радянських комплексів.
Створення нових керованих ракет танків та артилерії. Також у квітні 2019 року Петро Порошенко повідомляв про створення нових крилатих ракет з дальністю польоту понад 1000 км. Детальний опис створення вітчизняних комплексів на базі ДП «КБ "Луч"» та КБ «Південне».
Був запущений проект протиповітряної системи оборни "Кільчень" та інші.
показать весь комментарий
09.06.2026 13:06 Ответить
Стерненко згоден?? ...не завадить бізнесу на дорогах??
показать весь комментарий
09.06.2026 13:15 Ответить
 
 