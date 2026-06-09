РФ пытается улучшить свое тактическое положение в Донецкой области, но несет существенные потери, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил органы военного управления и воинские части, выполняющие задачи в рамках оборонительной операции в Донецкой области.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"В 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов" заслушал доклад бригадного генерала Дениса Прокопенко и командиров воинских частей. Скоординировали дальнейшие действия и взаимодействие в определенных зонах ответственности. Определил первоочередные задачи и отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов", - говорится в сообщении.

Главком вручил почетные нагрудные знаки "Крест храбрых", "Крест "Военная честь", "Золотой крест" и "За добросовестную службу" военнослужащим, проявившим мужество и отличившимся при выполнении боевых задач.

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Также Сырский работал в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск и 9-м армейском корпусе.

"Обсудили с командирами обстановку в районах ответственности, изменения в характере действий российских оккупационных войск и пути усиления потенциала наших подразделений.



Противник ежедневно пытается улучшить свое тактическое положение, не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Несмотря на превосходство в живой силе и технике, враг несет значительные потери", - отметил он.

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Также главнокомандующий провел совещание с командующим Силами беспилотных систем Робертом Бровди.

"Опыт боевых действий в очередной раз подтверждает: эффективно противодействовать противнику в нынешних условиях можно лишь благодаря сочетанию активной обороны, упреждающих решений и поражения врага на оперативно-тактическую глубину средствами Middle Strike.



Важно, что наши воины действуют в тесном взаимодействии, быстро адаптируются к изменениям обстановки и сокращают время от принятия решения до его реализации на поле боя", - подытожил Сырский.

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