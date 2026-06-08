Соотношение освобожденных и утраченных территорий в мае составляет почти +100 км² в пользу Украины, - Сырский

Несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные Силы Украины продолжают стойко удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, именно таковы главные итоги деятельности наших войск в мае, которые были проанализированы во время ежемесячного итогового совещания.

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Обстановка на фронте

"Ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Противник не прекращает попыток продвижения на востоке и юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время Силы обороны продолжают сохранять инициативу на отдельных участках. По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти +100 квадратных километров в нашу пользу. Всего с начала года освобождено более 600 квадратных километров украинской земли", - подчеркнул главнокомандующий.

Удары по врагу

Он напомнил, что в течение месяца наши войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника. Подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и, по подсчетам Командования Сил беспилотных систем, уничтожили более 30,5 тысяч российских военнослужащих, а средства Front и Middle продолжили системно уничтожать российские штабы и арсеналы.

Средствами Deep Strike в течение месяца поражено 111 вражеских объектов военно-промышленного комплекса , энергетики и топливной инфраструктуры, которые работают на армию России.

, энергетики и топливной инфраструктуры, которые работают на армию России. Также Сырский отметил, что прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составляют около 1,058 млрд долларов.

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Удары по Москве и региону

Впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и Московской области. По мнению Сырского, это еще раз подтвердило способность Сил обороны наносить ощутимые потери противнику далеко за линией фронта.

Результаты Сил обороны

Важную работу проделали силы и средства противовоздушной обороны. В мае они уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов противника.

В то же время Украина по-прежнему нуждается в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним. Каждая перехваченная цель - это спасенные жизни наших граждан", - подчеркнул он.

Военно-морские силы в течение мая для обеспечения безопасности гражданского судоходства в зоне боевых действий провели около 1500 мероприятий, что позволило обеспечить проход 633 судов в порты "Большой Одессы" и по реке Дунай.

Сырский также заслушал доклады о мерах по восстановлению боеспособности наших воинских частей и подразделений, инженерно-фортификационных работах, логистическом обеспечении, состоянии правопорядка в Вооруженных Силах.

По итогам совещания главнокомандующий определил задачи для всех составляющих Вооруженных Сил Украины на ближайший период.

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