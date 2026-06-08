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Новини Бої на сході України
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Співвідношення звільнених і втрачених територій у травні становить майже +100 км² на користь України, - Сирський

Сирський про стратегію ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Незважаючи на постійний тиск противника, Збройні Сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, саме такими є головні підсумки діяльності нашого війська у травні, які проаналізували під час щомісячної підсумкової наради.

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Обстановка на фронті

"Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі", - наголосив головком.

Удари по ворогу

  • Він нагадав, що протягом місяця наші війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і за підрахунками Командування Сил безпілотних систем знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали.
  • Засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії.
  • Також Сирський зазначив, що прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, становлять близько 1,058 млрд. доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варто раціональніше використовувати ресурси через брак ракет до ППО, - Сирський

Удари по Москві та регіону

Уперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. На думку Сирського, це ще раз підтвердило спроможність Сил оборони завдавати відчутних втрат противнику далеко за лінією фронту.

Результати Сил оборони

Важливу роботу виконали сили та засоби протиповітряної оборони. У травні вони знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника.

Водночас Україна й надалі потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них. Кожна перехоплена ціль - це врятовані життя наших громадян" - наголосив він.

Військово-Морські Сили протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1500 заходів, що дозволило забезпечити прохід 633-х суден до портів "Великої Одеси" та річки Дунай.

  • Сирськоий також заслухав також доповіді щодо заходів відновлення боєздатності наших військових частин та підрозділів, інженерно-фортифікаційних робіт, логістичного забезпечення, стану правопорядку в Збройних Силах.
  • За результатами наради головком визначив завдання для всіх складових Збройних Сил України на найближчий період.

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Автор: 

бойові дії (5937) Сирський Олександр (945) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+8
А наскільки зменшилось населення України за той період?

ВИ ЗНИЩИЛИ НАСЕЛЕННЯ
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08.06.2026 11:29 Відповісти
+8
Що за фопмула, по якій вираховують звільнені території? Я бачу, що ворог кожного дня окуповує якусь територію, а зі слів оточення Зе ми перемагаємо. Немає логіки, а є перекручені факти. Навіщо це робиться?
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08.06.2026 11:45 Відповісти
+7
Сирський здогадується, що 100 км² - це територя 10 км х 10 км ?....
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08.06.2026 11:14 Відповісти
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Якщо ціна цих 100 км.кв. тисячі українських воїнів, то воно цього не варто. Бо стратегічних об'єктів звільнено не було, були якісь села.
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08.06.2026 11:13 Відповісти
Насправді з ймовірністю 99% це брехня. Це називається зустрічне просочування. Надзвичайно людинозатратна тактика. Повний аналог російському просочуванню малими групами по 2-3-4 чоловіка.Займаються цим сумновідомі штурмові війська. Чистий піар. Без будь якої наіть тактичної мети.
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08.06.2026 13:38 Відповісти
Сирський здогадується, що 100 км² - це територя 10 км х 10 км ?....
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08.06.2026 11:14 Відповісти
А наскільки зменшилось населення України за той період?

ВИ ЗНИЩИЛИ НАСЕЛЕННЯ
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08.06.2026 11:29 Відповісти
Так це план.
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08.06.2026 12:13 Відповісти
Що за фопмула, по якій вираховують звільнені території? Я бачу, що ворог кожного дня окуповує якусь територію, а зі слів оточення Зе ми перемагаємо. Немає логіки, а є перекручені факти. Навіщо це робиться?
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08.06.2026 11:45 Відповісти
Хуцпа - це велика руйнівна сила.
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08.06.2026 11:50 Відповісти
А про причини обов'язкової евакуації з Харківської області коментарів від Сирського ,,0" ?
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08.06.2026 12:07 Відповісти
Як навіщо?Це своєрідний гіпноз від держави.
-Все добре,ми перемагаємо,ми звільняємо території
Хоча все насправді навпаки.Нам створюють ілюзорну бульбашку,в яку пропонують повірити.
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08.06.2026 12:18 Відповісти
Пошана Сирському !
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08.06.2026 11:55 Відповісти
Льоня місцевий божевільний вигулькнув як пилип з конопель. Жгі, Лоня ісчо.
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08.06.2026 13:41 Відповісти
Словоблуддя, демагогія, жонглювання, маячня...
Зє-шапіто перемістилося у ЗСУ...
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08.06.2026 12:06 Відповісти
Кто поверил - ставь лайк
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08.06.2026 12:07 Відповісти
А про обов'язкову евакуацію з Харківської обл. він нам коменту ,,0" ?
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08.06.2026 12:10 Відповісти
Якщо це правда, то навіщо листи про перемир'я?- наступайте далі!
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08.06.2026 12:19 Відповісти
А нічого, що оті *звільнені* території фактично втрачені? Пустка, куди вже ніхто не повернеться.
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08.06.2026 12:25 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/65557 Борислав Береза про замовчування помітних проблем ЗСУ на Харківщині:
Через системну нестачу особового складу і через те, що міністр Федоров, разом з Міноборони, так і не зміг забезпечити підрозділи дронами у потрібній кількості, то у нас там проблеми. Якщо найближчим часом ситуацію на цьому напрямку не виправлять, то ми втратимо селище Гранів, а за ним так само ******** Казачу Лопань. І якщо дехто в Мінобороні не розуміє наслідки, то пояснюю, що тоді відкриється дорога на Харків. Ворог там тисне і єдине, що стиримує його наступ, так це героїзм українських воїнів та досвід і знання Драпатого. Але без дронів і людей ситуацію не виправити. Чи хтось думає, що ворога можна зупинити заявами про реформу армії і гучними обіцянками?
Я добре розумію, що у разі втрати позицій цапами-відбувайлами призначать комбатів та комбригів. Але як їм виконати завдання, якщо Міша Федоров не забезпечує підрозділи дронами, які є сьогодні основним засобом ведення бою? Про автівки я взагалі мовчу. А може це хтось навмисно робить, щоб створити проблеми окремим військовим? Не хочу думати про таке, але якщо ситуацію не виправлять, то варто говорити про навмисні дії.
І ще одне, про ситуацію, яка складалася на цьому напрямку, знають і у Сирського і у Федорова. Тож сказати, згодом, що хтось про щось не доповідав - не вийде.
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08.06.2026 12:36 Відповісти
Це відповідає дійсності. Тобто це брехня.
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08.06.2026 12:38 Відповісти
31.12.25 08:13 Окупанти найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3593199


08.06.26 240 боєзіткнень за добу на фронті: Покровський і Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n4007194

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08.06.2026 13:00 Відповісти
И сколько понадобится времени чтобы такими темпами выйти на границы 91 года? Лет 200. Или мы уже не считаем так?
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08.06.2026 13:29 Відповісти
 
 