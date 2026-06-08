Співвідношення звільнених і втрачених територій у травні становить майже +100 км² на користь України, - Сирський

Незважаючи на постійний тиск противника, Збройні Сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, саме такими є головні підсумки діяльності нашого війська у травні, які проаналізували під час щомісячної підсумкової наради.

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Обстановка на фронті

"Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі", - наголосив головком.

Удари по ворогу

Він нагадав, що протягом місяця наші війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і за підрахунками Командування Сил безпілотних систем знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали.

Засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу , енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії.

, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії. Також Сирський зазначив, що прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, становлять близько 1,058 млрд. доларів.

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Удари по Москві та регіону

Уперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. На думку Сирського, це ще раз підтвердило спроможність Сил оборони завдавати відчутних втрат противнику далеко за лінією фронту.

Результати Сил оборони

Важливу роботу виконали сили та засоби протиповітряної оборони. У травні вони знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника.

Водночас Україна й надалі потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них. Кожна перехоплена ціль - це врятовані життя наших громадян" - наголосив він.

Військово-Морські Сили протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1500 заходів, що дозволило забезпечити прохід 633-х суден до портів "Великої Одеси" та річки Дунай.

Сирськоий також заслухав також доповіді щодо заходів відновлення боєздатності наших військових частин та підрозділів, інженерно-фортифікаційних робіт, логістичного забезпечення, стану правопорядку в Збройних Силах.

За результатами наради головком визначив завдання для всіх складових Збройних Сил України на найближчий період.

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