Сирський перевірив роботу ППО на півдні та доручив посилити боротьбу з дронами РФ

Під час робочої поїздки на південь працював у Повітряному командуванні "Південь". Перевірив організацію бойової роботи командного пункту, а також бойових розрахунків зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, які виконують завдання із захисту повітряного простору України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі візиту Головнокомандувача

Заслухав доповіді командувача, бригадного генерала Олександра Гуменюка, та інших посадових осіб щодо поточної обстановки, особливостей дій противника, стану системи ППО та шляхів підвищення її ефективності.

Особливу увагу приділив питанням управління силами та засобами протиповітряної оборони, швидкості обміну інформацією, координації між усіма складовими Сил оборони та адаптації системи ППО до нової тактики масованого застосування противником ударних БпЛА і ракет різних типів.

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"Противник продовжує цілеспрямовані атаки по портовій інфраструктурі півдня України — портах, зернових терміналах, об’єктах морської логістики та іншій цивільній інфраструктурі. Мета ворога — зірвати роботу морського коридору, завдати удару по економіці держави та створити додаткові загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Наше завдання — не допустити реалізації цих планів", - наголосив Сирський.

Робота ППО на півдні України

Окремо розглянули питання застосування мобільних вогневих груп, підрозділів малого ППО та тактичних груп перехоплення ворожих безпілотників, а також їх інтеграції в єдину систему протиповітряної оборони. У нинішніх умовах саме гнучкість управління, своєчасне маневрування силами та масштабування сучасних рішень у сфері боротьби з ударними дронами є одним із ключових факторів ефективності.

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За результатами роботи віддав необхідні розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО, розвитку засобів виявлення повітряних цілей, розширення застосування тактичних груп перехоплення та прискорення впровадження нових технологічних рішень для протидії масованим повітряним атакам противника.

Про нестачу систем ППО

Україна сьогодні діє в умовах нестачі сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Саме тому надзвичайно важливими є раціональне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності кожного елементу ППО та подальше отримання від партнерів сучасних зенітних систем і боєприпасів.

"Ефективна протиповітряна оборона сьогодні — це захист людей, стабільна робота економіки, функціонування портів, критичної інфраструктури та стійкість держави в умовах війни", - наголосив Сирський.

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