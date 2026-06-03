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Новини ППО України Доповідь Сирського
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Сирський перевірив роботу ППО на півдні та доручив посилити боротьбу з дронами РФ

Сирський перевірив роботу ППО на півдні та доручив посилити боротьбу з дронами РФ

Під час робочої поїздки на південь працював у Повітряному командуванні "Південь". Перевірив організацію бойової роботи командного пункту, а також бойових розрахунків зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, які виконують завдання із захисту повітряного простору України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі візиту Головнокомандувача

  • Заслухав доповіді командувача, бригадного генерала Олександра Гуменюка, та інших посадових осіб щодо поточної обстановки, особливостей дій противника, стану системи ППО та шляхів підвищення її ефективності.
  • Особливу увагу приділив питанням управління силами та засобами протиповітряної оборони, швидкості обміну інформацією, координації між усіма складовими Сил оборони та адаптації системи ППО до нової тактики масованого застосування противником ударних БпЛА і ракет різних типів.

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"Противник продовжує цілеспрямовані атаки по портовій інфраструктурі півдня України — портах, зернових терміналах, об’єктах морської логістики та іншій цивільній інфраструктурі. Мета ворога — зірвати роботу морського коридору, завдати удару по економіці держави та створити додаткові загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Наше завдання — не допустити реалізації цих планів", - наголосив Сирський.

Робота ППО на півдні України

Окремо розглянули питання застосування мобільних вогневих груп, підрозділів малого ППО та тактичних груп перехоплення ворожих безпілотників, а також їх інтеграції в єдину систему протиповітряної оборони. У нинішніх умовах саме гнучкість управління, своєчасне маневрування силами та масштабування сучасних рішень у сфері боротьби з ударними дронами є одним із ключових факторів ефективності.

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За результатами роботи віддав необхідні розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО, розвитку засобів виявлення повітряних цілей, розширення застосування тактичних груп перехоплення та прискорення впровадження нових технологічних рішень для протидії масованим повітряним атакам противника.

Про нестачу систем ППО

Україна сьогодні діє в умовах нестачі сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Саме тому надзвичайно важливими є раціональне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності кожного елементу ППО та подальше отримання від партнерів сучасних зенітних систем і боєприпасів.

"Ефективна протиповітряна оборона сьогодні — це захист людей, стабільна робота економіки, функціонування портів, критичної інфраструктури та стійкість держави в умовах війни", - наголосив Сирський.

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Автор: 

ППО (4158) Сирський Олександр (941) Сили оборони півдня (593)
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Топ коментарі
+4
особливо потужно звучить-доручив посилити боротьбу з дронами.....
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03.06.2026 12:44 Відповісти
+4
Как я люблю пропаганду в стиле совка

"ПВО, ану усиль борьбу, р-р-раз, два ..."
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03.06.2026 12:44 Відповісти
+2
..Зеленський зустрівся з Притулою..і обговорив питання !!!!???? постачання зброї....))) ... То чому Сирському не доручити посилити боротьбу з дронами...)))???
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03.06.2026 12:49 Відповісти
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особливо потужно звучить-доручив посилити боротьбу з дронами.....
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03.06.2026 12:44 Відповісти
..Зеленський зустрівся з Притулою..і обговорив питання !!!!???? постачання зброї....))) ... То чому Сирському не доручити посилити боротьбу з дронами...)))???
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03.06.2026 12:49 Відповісти
Как я люблю пропаганду в стиле совка

"ПВО, ану усиль борьбу, р-р-раз, два ..."
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03.06.2026 12:44 Відповісти
Кулеметник чому не стріляєш
Так патронів немає
Но ти же комуніст
И кулемет застрочив знову
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03.06.2026 12:53 Відповісти
Сирський перевірив роботу ППО на півдні, хоча нічого в тому не тямить.🤷‍♂️

Тепер "військовий експерт" Роман Світан🤦‍♂️ може про це тиждень балаболити на бла-бла-фоні за 💰 українців.🤭
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03.06.2026 12:46 Відповісти
От і мені цікаво, як можна перевіряти те в чому зовсім не тямить. Добре що координати не виклав і те вже перемога
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03.06.2026 12:49 Відповісти
.. ну зі Світана такий експерт..як і з льотчика-інструктора...))) Все життя у учбовому полку Чернігівського ВВАУЛ...Ніякого бойового досвіду. Звільнений у 2000 році майором з ветольотної!!!?? частини у Конотопі... з присвоєнням звання підполковник . Потім майже 15 річна тиша у підручних Голови Донецької ОДА...де невідомо як став полковником....)))) Несе на каналах таку маячню про використання авіації... що бере сумління взагалі... його авіаційної профпридатності. Але світиться на екранах... заробляє копійку...З української зміг осилити тільки фразу Бажаю здоров*я!!! Ну і дурнів поціновувачів має достатньо..чим і користується..)))))
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03.06.2026 12:55 Відповісти
К Японии обращаться пробовали о поставках ракет к Петриотам или наначаси?
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03.06.2026 12:47 Відповісти
НЕначаси
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03.06.2026 12:49 Відповісти
Коли дуби керують державою - сирські керують армією...
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03.06.2026 12:51 Відповісти
Доручилка,я доже доручил сегодня своему члену стоять не два часа,а восемь,не справится накажу.
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03.06.2026 12:51 Відповісти
.... ну Ви так підлеглого не мучайте. Бо піде в СЗЧ... хрен потім зловите. І поруч буде...а воювати не захоче. ))))
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03.06.2026 12:57 Відповісти
 
 