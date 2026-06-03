Сырский проверил работу ПВО на юге и поручил усилить борьбу с дронами РФ
Во время рабочей поездки на юг он посетил Воздушное командование "Південь". Проверил организацию боевой работы командного пункта, а также боевых расчетов зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов, выполняющих задачи по защите воздушного пространства Украины.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Детали визита Главнокомандующего
- Заслушал доклады командующего, бригадного генерала Александра Гуменюка, и других должностных лиц о текущей обстановке, особенностях действий противника, состоянии системы ПВО и путях повышения ее эффективности.
- Особое внимание уделил вопросам управления силами и средствами противовоздушной обороны, скорости обмена информацией, координации между всеми составляющими Сил обороны и адаптации системы ПВО к новой тактике массированного применения противником ударных БПЛА и ракет различных типов.
"Противник продолжает целенаправленные атаки по портовой инфраструктуре юга Украины - портам, зерновым терминалам, объектам морской логистики и другой гражданской инфраструктуре. Цель врага - сорвать работу морского коридора, нанести удар по экономике государства и создать дополнительные угрозы безопасности в Черноморском регионе. Наша задача — не допустить реализации этих планов", — подчеркнул Сырский.
Работа ПВО на юге Украины
Отдельно рассмотрели вопросы применения мобильных огневых групп, подразделений малого ПВО и тактических групп перехвата вражеских беспилотников, а также их интеграции в единую систему противовоздушной обороны. В нынешних условиях именно гибкость управления, своевременное маневрирование силами и масштабирование современных решений в сфере борьбы с ударными дронами является одним из ключевых факторов эффективности.
По результатам работы отдал необходимые распоряжения по совершенствованию системы управления ПВО, развитию средств обнаружения воздушных целей, расширению применения тактических групп перехвата и ускорению внедрения новых технологических решений для противодействия массированным воздушным атакам противника.
О нехватке систем ПВО
Украина сегодня действует в условиях нехватки современных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Именно поэтому чрезвычайно важны рациональное использование имеющихся ресурсов, повышение эффективности каждого элемента ПВО и дальнейшее получение от партнеров современных зенитных систем и боеприпасов.
"Эффективная противовоздушная оборона сегодня — это защита людей, стабильная работа экономики, функционирование портов, критической инфраструктуры и устойчивость государства в условиях войны", - подчеркнул Сырский.
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"ПВО, ану усиль борьбу, р-р-раз, два ..."
Так патронів немає
Но ти же комуніст
И кулемет застрочив знову
Тепер "військовий експерт" Роман Світан🤦♂️ може про це тиждень балаболити на бла-бла-фоні за 💰 українців.🤭