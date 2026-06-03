Сырский проверил работу ПВО на юге и поручил усилить борьбу с дронами РФ

Во время рабочей поездки на юг он посетил Воздушное командование "Південь". Проверил организацию боевой работы командного пункта, а также боевых расчетов зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов, выполняющих задачи по защите воздушного пространства Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали визита Главнокомандующего

Заслушал доклады командующего, бригадного генерала Александра Гуменюка, и других должностных лиц о текущей обстановке, особенностях действий противника, состоянии системы ПВО и путях повышения ее эффективности.

Особое внимание уделил вопросам управления силами и средствами противовоздушной обороны, скорости обмена информацией, координации между всеми составляющими Сил обороны и адаптации системы ПВО к новой тактике массированного применения противником ударных БПЛА и ракет различных типов.

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"Противник продолжает целенаправленные атаки по портовой инфраструктуре юга Украины - портам, зерновым терминалам, объектам морской логистики и другой гражданской инфраструктуре. Цель врага - сорвать работу морского коридора, нанести удар по экономике государства и создать дополнительные угрозы безопасности в Черноморском регионе. Наша задача — не допустить реализации этих планов", — подчеркнул Сырский.

Работа ПВО на юге Украины

Отдельно рассмотрели вопросы применения мобильных огневых групп, подразделений малого ПВО и тактических групп перехвата вражеских беспилотников, а также их интеграции в единую систему противовоздушной обороны. В нынешних условиях именно гибкость управления, своевременное маневрирование силами и масштабирование современных решений в сфере борьбы с ударными дронами является одним из ключевых факторов эффективности.

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По результатам работы отдал необходимые распоряжения по совершенствованию системы управления ПВО, развитию средств обнаружения воздушных целей, расширению применения тактических групп перехвата и ускорению внедрения новых технологических решений для противодействия массированным воздушным атакам противника.

О нехватке систем ПВО

Украина сегодня действует в условиях нехватки современных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Именно поэтому чрезвычайно важны рациональное использование имеющихся ресурсов, повышение эффективности каждого элемента ПВО и дальнейшее получение от партнеров современных зенитных систем и боеприпасов.

"Эффективная противовоздушная оборона сегодня — это защита людей, стабильная работа экономики, функционирование портов, критической инфраструктуры и устойчивость государства в условиях войны", - подчеркнул Сырский.

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