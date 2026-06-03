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Новости ПВО Украины Доклад Сырского
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Сырский проверил работу ПВО на юге и поручил усилить борьбу с дронами РФ

Сырский проверил работу ПВО на юге и поручил усилить борьбу с дронами РФ

Во время рабочей поездки на юг он посетил Воздушное командование "Південь". Проверил организацию боевой работы командного пункта, а также боевых расчетов зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов, выполняющих задачи по защите воздушного пространства Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали визита Главнокомандующего

  • Заслушал доклады командующего, бригадного генерала Александра Гуменюка, и других должностных лиц о текущей обстановке, особенностях действий противника, состоянии системы ПВО и путях повышения ее эффективности.
  • Особое внимание уделил вопросам управления силами и средствами противовоздушной обороны, скорости обмена информацией, координации между всеми составляющими Сил обороны и адаптации системы ПВО к новой тактике массированного применения противником ударных БПЛА и ракет различных типов.

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"Противник продолжает целенаправленные атаки по портовой инфраструктуре юга Украины - портам, зерновым терминалам, объектам морской логистики и другой гражданской инфраструктуре. Цель врага - сорвать работу морского коридора, нанести удар по экономике государства и создать дополнительные угрозы безопасности в Черноморском регионе. Наша задача — не допустить реализации этих планов", — подчеркнул Сырский.

Работа ПВО на юге Украины

Отдельно рассмотрели вопросы применения мобильных огневых групп, подразделений малого ПВО и тактических групп перехвата вражеских беспилотников, а также их интеграции в единую систему противовоздушной обороны. В нынешних условиях именно гибкость управления, своевременное маневрирование силами и масштабирование современных решений в сфере борьбы с ударными дронами является одним из ключевых факторов эффективности.

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По результатам работы отдал необходимые распоряжения по совершенствованию системы управления ПВО, развитию средств обнаружения воздушных целей, расширению применения тактических групп перехвата и ускорению внедрения новых технологических решений для противодействия массированным воздушным атакам противника.

О нехватке систем ПВО

Украина сегодня действует в условиях нехватки современных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Именно поэтому чрезвычайно важны рациональное использование имеющихся ресурсов, повышение эффективности каждого элемента ПВО и дальнейшее получение от партнеров современных зенитных систем и боеприпасов.

"Эффективная противовоздушная оборона сегодня — это защита людей, стабильная работа экономики, функционирование портов, критической инфраструктуры и устойчивость государства в условиях войны", - подчеркнул Сырский.

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Автор: 

ПВО (3715) Александр Сырский (919) Силы обороны юга (569)
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Топ комментарии
+3
особливо потужно звучить-доручив посилити боротьбу з дронами.....
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03.06.2026 12:44 Ответить
+3
Как я люблю пропаганду в стиле совка

"ПВО, ану усиль борьбу, р-р-раз, два ..."
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03.06.2026 12:44 Ответить
+1
Сирський перевірив роботу ППО на півдні, хоча нічого в тому не тямить.🤷‍♂️

Тепер "військовий експерт" Роман Світан🤦‍♂️ може про це тиждень балаболити на бла-бла-фоні за 💰 українців.🤭
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03.06.2026 12:46 Ответить
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особливо потужно звучить-доручив посилити боротьбу з дронами.....
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03.06.2026 12:44 Ответить
..Зеленський зустрівся з Притулою..і обговорив питання !!!!???? постачання зброї....))) ... То чому Сирському не доручити посилити боротьбу з дронами...)))???
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03.06.2026 12:49 Ответить
Как я люблю пропаганду в стиле совка

"ПВО, ану усиль борьбу, р-р-раз, два ..."
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03.06.2026 12:44 Ответить
Кулеметник чому не стріляєш
Так патронів немає
Но ти же комуніст
И кулемет застрочив знову
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03.06.2026 12:53 Ответить
Сирський перевірив роботу ППО на півдні, хоча нічого в тому не тямить.🤷‍♂️

Тепер "військовий експерт" Роман Світан🤦‍♂️ може про це тиждень балаболити на бла-бла-фоні за 💰 українців.🤭
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03.06.2026 12:46 Ответить
От і мені цікаво, як можна перевіряти те в чому зовсім не тямить. Добре що координати не виклав і те вже перемога
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03.06.2026 12:49 Ответить
.. ну зі Світана такий експерт..як і з льотчика-інструктора...))) Все життя у учбовому полку Чернігівського ВВАУЛ...Ніякого бойового досвіду. Звільнений у 2000 році майором з ветольотної!!!?? частини у Конотопі... з присвоєнням звання підполковник . Потім майже 15 річна тиша у підручних Голови Донецької ОДА...де невідомо як став полковником....)))) Несе на каналах таку маячню про використання авіації... що бере сумління взагалі... його авіаційної профпридатності. Але світиться на екранах... заробляє копійку...З української зміг осилити тільки фразу Бажаю здоров*я!!! Ну і дурнів поціновувачів має достатньо..чим і користується..)))))
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03.06.2026 12:55 Ответить
К Японии обращаться пробовали о поставках ракет к Петриотам или наначаси?
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03.06.2026 12:47 Ответить
НЕначаси
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03.06.2026 12:49 Ответить
Коли дуби керують державою - сирські керують армією...
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03.06.2026 12:51 Ответить
Доручилка,я доже доручил сегодня своему члену стоять не два часа,а восемь,не справится накажу.
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03.06.2026 12:51 Ответить
 
 