Славянско-Краматорская агломерация остается одним из ключевых и самых горячих участков фронта, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в боевые бригады в Донецкой области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Славянско-Краматорская агломерация

Сырский подчеркнул, что Славянско-Краматорская агломерация остается одним из ключевых и самых горячих участков фронта.

Это направление сосредоточения основных усилий противника, и он не прекращает попыток прорвать оборону и выйти за пределы Покровской агломерации. Враг по-прежнему делает ставку на небольшие пехотные группы, применяет тактику просачивания отдельных военнослужащих и их накопления в межпозиционном пространстве. Однако, несмотря на все попытки, российским захватчикам не удается достичь намеченных Москвой целей.

В то же время, по словам Главнокомандующего, есть много участков, где Силы обороны имеют возможность наращивать собственные активные действия и диктовать врагу свои условия. Там агрессор несет большие потери и пытается сам удержать определенные участки местности для недопущения продвижения наших войск.

"Это становится возможным благодаря стойкости наших воинов, грамотному планированию, качественной подготовке военнослужащих к выполнению боевых задач и умелому применению оружия", - подчеркнул Сырский.

Middle Strike

Также Главнокомандующий заверил, что на фронте уже дают о себе знать наши новые подходы к Middle Strike – создание объединенных центров, улучшение взаимодействия различных составляющих Сил обороны, развертывание дополнительных подразделений в корпусах и т.д.

Силы обороны Украины уничтожают вражескую логистику, большое количество личного состава и техники россиян, их пункты управления, места запуска БПЛА и нахождения вражеских операторов, системы ПВО, РЭБ и РЭР.

Доклады

Кроме того, Сырский провел встречи с руководителями органов военного управления, командирами соединений и подразделений Сил обороны, которые непосредственно выполняют боевые задачи в секторе. Заслушал подробные доклады о текущей обстановке. Обсудили вопросы организации обороны и наших активных действий. Выслушал и поддержал обоснованные предложения командиров.

Отмечается, что запланированы дальнейшие шаги по повышению результативности огневого поражения – как БПЛА, так и артиллерии, улучшению взаимодействия наших частей и логистики.

На месте решен ряд вопросов, связанных с обеспечением потребностей частей в боеприпасах и других материально-технических средствах.

Сырский отдал для этого необходимые распоряжения