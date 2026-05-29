Слов’янсько-Краматорська агломерація залишається однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до бойових бригад у Донецькій області.

Про це він повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Слов’янсько-Краматорська агломерація

Сирський наголосив, що Слов’янсько-Краматорська агломерація залишається однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту.

Це напрямок зосередження основних зусиль противника і він не полишає спроби прорвати оборону та вийти за межі Покровської агломерації. Ворог і надалі робить ставку на малі піхотні групи, застосовує тактику просочування поодиноких військовослужбовців та їх накопичення у міжпозиційному просторі. Однак, попри всі намагання, російським загарбникам не вдається досягти намічених Москвою цілей.

Водночас, за словами Головнокомандувача, є багато ділянок де Сили оборони мають змогу нарощувати власні активні дії та диктувати ворогу свої умови. Там агресор зазнає великих втрат і намагається сам утримати певні ділянки місцевості для недопущення просування наших військ.

"Це стає можливим завдяки стійкості наших воїнів, грамотному плануванню, якісній підготовці військовослужбовців до виконання бойових завдань та вмілому застосуванню зброї", - наголосив Сирський.

Middle Strike

Також Головнокомандувач запевнив, що на фронті вже даються взнаки наші нові підходи до Middle Strike – створення об’єднаних центрів, поліпшення взаємодії різних складових Сил оборони, розгортання додаткових підрозділів у корпусах тощо.

Сили оборони України нищать ворожу логістику, більшу кількість особового складу та техніки росіян, їхні пункти управління, місця запуску БпЛА та перебування ворожих операторів, системи ППО, РЕБ і РЕР.

Доповіді

Крім того, Сирський провів зустрічі з керівниками органів військового управління, командирами з’єднань та підрозділів Сил оборони, що безпосередньо виконують бойові завдання в секторі. Заслухав детальні доповіді про поточну обстановку. Обговорили питання щодо організації оборони та наших активних дій. Вислухав та підтримав слушні пропозиції командирів.

Зазначається, що сплановано подальші кроки для підвищення результативності вогневого ураження – як БпЛА, так і артилерії, покращення взаємодії наших частин та логістики.

На місці вирішено низку питань, пов’язаних із забезпеченням потреб частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах.

Сирський віддав для цього необхідні розпорядження