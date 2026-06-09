РФ намагається покращити своє тактичне положення на Донеччині, але зазнає суттєвих втрат, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав органи військового управління та військові частини, що виконують завдання в межах оборонної операції на Донеччині.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов" заслухав доповідь бригадного генерала Дениса Прокопенка та командирів військових частин. Скоординували подальші дії та взаємодію у визначених смугах відповідальності. Визначив першочергові завдання та віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань", - йдеться в повідомленні.

Головком вручив почесні нагрудні знаки "Хрест хоробрих", "Хрест "Військова честь", "Золотий хрест" та "За сумлінну службу військовослужбовцям, які проявили мужність і відзначилися під час виконання бойових завдань.

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Також Сирський працював у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ та 9-му армійському корпусі.

"Обговорили з командирами обстановку в районах відповідальності, зміни в характері дій російських окупаційних військ та шляхи посилення спроможностей наших підрозділів.



Противник щоденно намагається покращити своє тактичне положення, не полишає спроб прорвати нашу оборону. Попри перевагу в живій силі та техніці, ворог зазнає значних втрат", - зазначив він.

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Також головком провів нараду із командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді.

"Досвід бойових дій вкотре підтверджує: ефективно протидіяти противнику в нинішніх умовах можна лише завдяки поєднанню активної оборони, випереджувальних рішень та ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike.



Важливо, що наші воїни діють у тісній взаємодії, швидко адаптуються до змін обстановки та скорочують час від ухвалення рішення до його реалізації на полі бою", - підсумував Сирський.

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