РФ намагається покращити своє тактичне положення на Донеччині, але зазнає суттєвих втрат, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав органи військового управління та військові частини, що виконують завдання в межах оборонної операції на Донеччині.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов" заслухав доповідь бригадного генерала Дениса Прокопенка та командирів військових частин. Скоординували подальші дії та взаємодію у визначених смугах відповідальності. Визначив першочергові завдання та віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань", - йдеться в повідомленні.
Головком вручив почесні нагрудні знаки "Хрест хоробрих", "Хрест "Військова честь", "Золотий хрест" та "За сумлінну службу військовослужбовцям, які проявили мужність і відзначилися під час виконання бойових завдань.
Також Сирський працював у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ та 9-му армійському корпусі.
"Обговорили з командирами обстановку в районах відповідальності, зміни в характері дій російських окупаційних військ та шляхи посилення спроможностей наших підрозділів.
Противник щоденно намагається покращити своє тактичне положення, не полишає спроб прорвати нашу оборону. Попри перевагу в живій силі та техніці, ворог зазнає значних втрат", - зазначив він.
Також головком провів нараду із командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді.
"Досвід бойових дій вкотре підтверджує: ефективно протидіяти противнику в нинішніх умовах можна лише завдяки поєднанню активної оборони, випереджувальних рішень та ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike.
Важливо, що наші воїни діють у тісній взаємодії, швидко адаптуються до змін обстановки та скорочують час від ухвалення рішення до його реалізації на полі бою", - підсумував Сирський.
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