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Новини Бойові дії на сході
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РФ намагається покращити своє тактичне положення на Донеччині, але зазнає суттєвих втрат, - Сирський

Сирський відвідав військові частини на Донеччині: що відомо?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав органи військового управління та військові частини, що виконують завдання в межах оборонної операції на Донеччині.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов" заслухав доповідь бригадного генерала Дениса Прокопенка та командирів військових частин. Скоординували подальші дії та взаємодію у визначених смугах відповідальності. Визначив першочергові завдання та віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань", - йдеться в повідомленні.

Головком вручив почесні нагрудні знаки "Хрест хоробрих", "Хрест "Військова честь", "Золотий хрест" та "За сумлінну службу військовослужбовцям, які проявили мужність і відзначилися під час виконання бойових завдань.

Сирський на Донеччині

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Також Сирський працював у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ та 9-му армійському корпусі.

"Обговорили з командирами обстановку в районах відповідальності, зміни в характері дій російських окупаційних військ та шляхи посилення спроможностей наших підрозділів.

Противник щоденно намагається покращити своє тактичне положення, не полишає спроб прорвати нашу оборону. Попри перевагу в живій силі та техніці, ворог зазнає значних втрат", - зазначив він.

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Також головком провів нараду із командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді.

"Досвід бойових дій вкотре підтверджує: ефективно протидіяти противнику в нинішніх умовах можна лише завдяки поєднанню активної оборони, випереджувальних рішень та ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike.

Важливо, що наші воїни діють у тісній взаємодії, швидко адаптуються до змін обстановки та скорочують час від ухвалення рішення до його реалізації на полі бою", - підсумував Сирський.

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Сирський на Донеччині

Автор: 

Донецька область (11302) бойові дії (5944) Сирський Олександр (947)
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Приємно дивитись на наших військових👍
Ви найкращі в усьому, а головне ви Люди з великої літери і духовно, і морально, і професійно!
Благаю Бога про ваше довге і щасливе життя і перемогу🙏
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09.06.2026 10:11 Відповісти
Як добре, що при цьому є групові фото - буде легше розслідувати обвинувачення в вбивствах командирами своїх підлеглих у полках Сирського.
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09.06.2026 10:26 Відповісти
особливо сирський з великої букви, але якщо за гроші пишеш то не дивно
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09.06.2026 10:59 Відповісти
Пані "дурня клеїть" ?! Я бачу на світлинах вгодованих та ДУЖЕ вгодованих командирів з охайними барбершоперними борідками та зачісками , які явно командують не на "нулі"!

Раджу пані зробити такий запит в ГУГЛ - "виснажені бійці 14 ОМБР" фото" ... вам буде цікаво подивитися - як насправді виглядають пересічні бійці-"нульовики"!
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09.06.2026 11:10 Відповісти
... зазнає суттєвих втрат, але (з початку місяця):

6 червня 2026 р.
Ворог просунувся поблизу Предтечиного.

5 червня 2026 р.
Ворог просунувся поблизу Маркового.

4 червня 2026 р.
Ворог просунувся у Родинському.

3 червня 2026 р.
Ворог просунувся поблизу Іллінівки.

2 червня 2026 р.
Ворог просунувся поблизу Привілля.

1 червня 2026 р.
Ворог просунувся поблизу Іллінівки.
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09.06.2026 11:02 Відповісти
Так, але якою ціною? І рух, в порівнянні з попередніми роками - мізерний. До того ж є певні натяки, що ми теж просуваємось, але не поспішаємо розказувати про це
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09.06.2026 11:13 Відповісти
 
 