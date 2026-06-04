Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, що прикриватиме ще дві області, - Сирський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо розбудови "малої ППО" та зміцнення її спроможностей.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він зауважив, що сьогодні більша частина знешкоджених російських БпЛА - це результат роботи дронів-перехоплювачів.

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"Протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БпЛА різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень", - розповів Сирський.

Наразі, за словами головкома, триває нарощування кількості екіпажів БпЛА-перехоплювачів та навчання персоналу.

"Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію: у травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати", - пояснив він.

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Водночас Сирський заявив, що окупанти постійно змінюють тактику застосування БпЛА, збільшують їхню кількість і покращують якість.

"Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. На робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БпЛА заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності нашої ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів.



Нагальним залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але Збройні Сили України намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів.



За підсумками наради визначив завдання за цими та іншими напрямками на наступний період", - підсумував він.

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