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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, що прикриватиме ще дві області, - Сирський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо розбудови "малої ППО" та зміцнення її спроможностей.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він зауважив, що сьогодні більша частина знешкоджених російських БпЛА - це результат роботи дронів-перехоплювачів.

Посилення ППО: Сирський розповів про роль перехоплювачів

Читайте: Сирський та головком ЗС Норвегії Крістофферсен відвідали українських військових на півдні. ФОТОрепортаж

"Протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БпЛА різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень", - розповів Сирський.

Посилення ППО: Сирський розповів про роль перехоплювачів

Наразі, за словами головкома, триває нарощування кількості екіпажів БпЛА-перехоплювачів та навчання персоналу.

"Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію: у травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати", - пояснив він.

Також читайте: Присутність російського флоту в Чорному морі практично нівельована, - Сирський

Водночас Сирський заявив, що окупанти постійно змінюють тактику застосування БпЛА, збільшують їхню кількість і покращують якість.

Посилення ППО: Сирський розповів про роль перехоплювачів

"Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. На робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БпЛА заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності нашої ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів.

Нагальним залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але Збройні Сили України намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів.

За підсумками наради визначив завдання за цими та іншими напрямками на наступний період", - підсумував він.

Читайте: Варто раціональніше використовувати ресурси через брак ракет до ППО, - Сирський

Посилення ППО: Сирський розповів про роль перехоплювачів
Посилення ППО: Сирський розповів про роль перехоплювачів

Автор: 

ППО (4158) Сирський Олександр (942) перехоплювач (113)
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а, скільки ешелонів закриває київ? одесу? дніпро?
про харків, суми, чернігів мовчу!!!
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04.06.2026 09:38 Відповісти
Над Львовом хоч є якийсь ешелон?
Та з місцевих вч могли би давно вже створити заслін,хоча би від дронів.
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04.06.2026 09:45 Відповісти
мабуть Києву дістанеться 4 ешелон. Сумська область зачекає
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04.06.2026 09:59 Відповісти
 
 