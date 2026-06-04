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Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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Продолжается работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области, - Сырский

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития "малой ПВО" и укрепления ее потенциала.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он отметил, что сегодня большая часть уничтоженных российских БПЛА - это результат работы дронов-перехватчиков.

Усиление ПВО: Сырский рассказал о роли перехватчиков

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"В течение мая украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысячи вражеских БПЛА различных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май", - рассказал Сирский.

Усиление ПВО: Сырский рассказал о роли перехватчиков

В настоящее время, по словам главнокомандующего, продолжается наращивание количества экипажей БПЛА-перехватчиков и обучение персонала.

"Продолжается работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области. Активно привлекаем и армейскую авиацию: в мае нашими вертолетами было уничтожено более 440 российских дронов различных типов. Вертолеты оснащаем современными средствами обнаружения и прицеливания, расширяем линейку средств поражения новым ракетным вооружением, которое уже демонстрирует отличные результаты", - объяснил он.

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В то же время Сырский заявил, что оккупанты постоянно меняют тактику применения БПЛА, увеличивают их количество и улучшают качество.

Усиление ПВО: Сырский рассказал о роли перехватчиков

"Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции. На рабочем совещании по вопросам противодействия вражеским ударным БПЛА заслушал предложения по повышению эффективности нашей ПВО и дальнейшим уровням модернизации отечественных перехватчиков.

Остро стоит вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков, но Вооруженные Силы Украины пытаются наращивать собственные возможности в производстве таких элементов.

По итогам совещания определил задачи по этим и другим направлениям на следующий период", - подытожил он.

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Усиление ПВО: Сырский рассказал о роли перехватчиков
Усиление ПВО: Сырский рассказал о роли перехватчиков

Автор: 

ПВО (3721) Александр Сырский (920) перехватчик (108)
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а, скільки ешелонів закриває київ? одесу? дніпро?
про харків, суми, чернігів мовчу!!!
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04.06.2026 09:38 Ответить
Над Львовом хоч є якийсь ешелон?
Та з місцевих вч могли би давно вже створити заслін,хоча би від дронів.
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04.06.2026 09:45 Ответить
 
 