Продолжается работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области, - Сырский

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития "малой ПВО" и укрепления ее потенциала.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Он отметил, что сегодня большая часть уничтоженных российских БПЛА - это результат работы дронов-перехватчиков.

Читайте: Сырский и главнокомандующий ВС Норвегии Кристофферсен посетили украинских военных на юге. ФОТОрепортаж

"В течение мая украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысячи вражеских БПЛА различных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май", - рассказал Сирский.

В настоящее время, по словам главнокомандующего, продолжается наращивание количества экипажей БПЛА-перехватчиков и обучение персонала.

"Продолжается работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области. Активно привлекаем и армейскую авиацию: в мае нашими вертолетами было уничтожено более 440 российских дронов различных типов. Вертолеты оснащаем современными средствами обнаружения и прицеливания, расширяем линейку средств поражения новым ракетным вооружением, которое уже демонстрирует отличные результаты", - объяснил он.

Читайте также: Присутствие российского флота в Черном море практически нивелировано, - Сырский

В то же время Сырский заявил, что оккупанты постоянно меняют тактику применения БПЛА, увеличивают их количество и улучшают качество.

"Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции. На рабочем совещании по вопросам противодействия вражеским ударным БПЛА заслушал предложения по повышению эффективности нашей ПВО и дальнейшим уровням модернизации отечественных перехватчиков.



Остро стоит вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков, но Вооруженные Силы Украины пытаются наращивать собственные возможности в производстве таких элементов.



По итогам совещания определил задачи по этим и другим направлениям на следующий период", - подытожил он.

Читайте: Стоит рациональнее использовать ресурсы из-за нехватки ракет для ПВО, - Сырский



