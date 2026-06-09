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Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ

Нова Концепція розвитку ракетних військ та артилерії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами головкома, вона визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу - до 2030 року.

"Сьогодні ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових Сил оборони України. Українські артилеристи щодня виконують тисячі вогневих завдань і завдають ворогу суттєвих втрат. Новітні артилерійські системи, передані державами-партнерами, а також розвиток українських технологій в оборонно-промисловому комплексі забезпечують поступальний розвиток одного з найчисельніших родів військ.

Ми експлуатуємо одну з найширших номенклатур артилерійських систем у світі, застосовуємо майже всі існуючі типи боєприпасів і щодня здобуваємо безцінний досвід боротьби з противником, який переважає нас чисельно", - пояснив він.

Читайте: Сирський та головком ЗС Норвегії Крістофферсен відвідали українських військових на півдні. ФОТОрепортаж

Артилерія

Сирський не вважає, що "епоха артилерії минає".

"Досвід цієї війни доводить протилежне. Артилерія залишається невід’ємним елементом сучасного поля бою, а однією з її ключових переваг є здатність оперативно реагувати на загрози та зміни обстановки.

Разом з тим існує низка чинників, які негативно впливають на ефективність ракетних військ і артилерії. Насамперед це критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов’язана з великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки.

Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує всі ці фактори, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

На думку головкома, основу оснащення артилерійських підрозділів ЗСУ мають становити зразки вітчизняного виробництва.

"Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння.

Сучасна війна довела, що ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, що прикриватиме ще дві області, - Сирський

Ракети

"Окремий напрям - розвиток ракетного озброєння. Ми повинні нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину противника. Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів.

Артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою. Її роль і значення важко переоцінити. За будь-яких погодних умов і незалежно від характеру місцевості вона продовжуватиме ефективно знищувати противника та залишатиметься одним із головних факторів стримування збройної агресії проти України", - підсумував Сирський.

Читайте: РФ намагається покращити своє тактичне положення на Донеччині, але зазнає суттєвих втрат, - Сирський

Автор: 

ЗСУ (8799) Сирський Олександр (947)
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Та ви що! Цілу Концепцію народив ГК! А Стратегію хтось сміливий знайдеться підказати, що її теж треба народити на п'ятий рік війни?
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09.06.2026 12:34 Відповісти
слоган концепсії "на крилах фламінгів!" ?
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09.06.2026 12:36 Відповісти
Це типу як ***** поставило нелітаючий Сармат на озброєння.
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09.06.2026 12:41 Відповісти
І тут вождь соколине око не четвертий день побачив що у тюрми немає четвертої стіни..
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09.06.2026 12:46 Відповісти
Артилерія ефективна лише при сильному вітрі та схована пагорбами. Інакше її легко знищують middle-strike дрон, що діють на 50+км. У арти радіус дії менший, за ці дрони.
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09.06.2026 12:49 Відповісти
Ага, розкажи мені тут... Будеш сидіти десь на СП-шці ранком в туман і слухати як ті пітухи між собою балакають, то мінометникам чи агсникам пам'ятник поставиш.... А пропрацювати зеленку ? Дронами? та їх там до бісової матері треба а кожен дрон - це пілот , а арта може тупо насипати постійно , десь 60 міномет заховається то 30 мін в хвилину можна видавити. У арти, зараз один мінус - автономність і технологічність, якщо зробити автономні артилерійські модулі з розумними боеприпасами, то можна такі справи творити, що огого...
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09.06.2026 13:25 Відповісти
А куди поділися ті ракети, які створив Петро Порошенко і його команда?
Вперше в історії країни з нуля було створено високоточну зброю, зокрема оперативно-тактичні ракетні комплекси, протикорабельні та керовані ракети:
Основні ракетні розробки цього періоду:«Вільха» - високоточна реактивна система залпового вогню з коригованими ракетами калібру 300 мм. Її розробку розпочали у 2016 році, а у 2018-му успішні випробування завершилися, після чого комплекс ухвалили на озброєння та розпочали його серійне виробництво.
«Нептун» - дозвукова протикорабельна крилата ракета (Р-360), здатна уражати надводні та берегові цілі. Її розробку розпочали у 2014 році, а у квітні 2019-го відбулися успішні завершальні випробування.
«Сапсан» / «Грім-2» - оперативно-тактичний ракетний комплекс, проект якого відновили та інтенсивно розробляли фахівці КБ «Південне». У цей період було виготовлено перші дослідні зразки.
Протитанкові ракетні комплекси - вдосконалення та прийняття на озброєння вітчизняних ПТРК, таких як «Стугна-П» та переносний «Корсар».
Початок розробок оперативно-тактичної ракети «Борисфен» - проекту зі створення балістичної ракети для заміни застарілих радянських комплексів.
Створення нових керованих ракет танків та артилерії. Також у квітні 2019 року Петро Порошенко повідомляв про створення нових крилатих ракет з дальністю польоту понад 1000 км. Детальний опис створення вітчизняних комплексів на базі ДП «КБ "Луч"» та КБ «Південне».
Був запущений проект протиповітряної системи оборни "Кільчень" та інші.
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09.06.2026 13:06 Відповісти
Стерненко згоден?? ...не завадить бізнесу на дорогах??
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09.06.2026 13:15 Відповісти
 
 