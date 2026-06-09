Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами головкома, вона визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу - до 2030 року.

"Сьогодні ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових Сил оборони України. Українські артилеристи щодня виконують тисячі вогневих завдань і завдають ворогу суттєвих втрат. Новітні артилерійські системи, передані державами-партнерами, а також розвиток українських технологій в оборонно-промисловому комплексі забезпечують поступальний розвиток одного з найчисельніших родів військ.



Ми експлуатуємо одну з найширших номенклатур артилерійських систем у світі, застосовуємо майже всі існуючі типи боєприпасів і щодня здобуваємо безцінний досвід боротьби з противником, який переважає нас чисельно", - пояснив він.

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Артилерія

Сирський не вважає, що "епоха артилерії минає".

"Досвід цієї війни доводить протилежне. Артилерія залишається невід’ємним елементом сучасного поля бою, а однією з її ключових переваг є здатність оперативно реагувати на загрози та зміни обстановки.



Разом з тим існує низка чинників, які негативно впливають на ефективність ракетних військ і артилерії. Насамперед це критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов’язана з великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки.



Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує всі ці фактори, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

На думку головкома, основу оснащення артилерійських підрозділів ЗСУ мають становити зразки вітчизняного виробництва.

"Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння.



Сучасна війна довела, що ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", - додав він.

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Ракети

"Окремий напрям - розвиток ракетного озброєння. Ми повинні нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину противника. Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів.



Артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою. Її роль і значення важко переоцінити. За будь-яких погодних умов і незалежно від характеру місцевості вона продовжуватиме ефективно знищувати противника та залишатиметься одним із головних факторів стримування збройної агресії проти України", - підсумував Сирський.

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