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Новини Виробництво балістичних ракет в Україні Далекобійні ракети
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Українська балістика – буде, і вона битиме по РФ. Проблем із фінансуванням немає, - Федоров

Балістична ракета FP-7
Фото: X / Denys Shtilierman

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що застосування української балістичної зброї кардинально змінить хід війни та статус України у світі.

Про це він заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Розвиток програми

Міністр оборони відмовився розкривати деталі про перебіг робіт над ракетною програмою, зазначивши, що не хоче ані завищувати очікування, ані надавати додаткову інформацію противнику.

"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга.... Я тут можу лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика — буде, і вона битиме по Росії", - наголосив Федоров.

Очільник Міноборони запевнив, що бюджет на 2027 рік на створення цієї далекобійної зброї закладається, а тому "немає жодної проблеми фінансової розробки української балістики".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітчизняна артилерія, ураження дронами та балістикою на 2000 км, - нова концепція розвитку РВіА від Сирського

Заява Зеленського

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українську балістику не хочуть не лише в РФ. Причини в бізнесі та конкуренції, - Зеленський

Автор: 

ракети (4451) Федоров Михайло (1134) балістичні ракети (609)
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Топ коментарі
+4
Проблем з фінансуванням дійсно нема.

От тільки отримувати гроші і робити ракети - це у ЗЕлених ніфіга не пов'язані дії.
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16.06.2026 23:01 Відповісти
+3
ДежаВ'Ю 2023 , 2024, 2025, 2026...
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16.06.2026 22:59 Відповісти
+1
Тільки балаболити вміють .
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16.06.2026 23:01 Відповісти
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ДежаВ'Ю 2023 , 2024, 2025, 2026...
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16.06.2026 22:59 Відповісти
московія - тобі п..... українська файна балістика тобі сподобається, особливо Москві
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16.06.2026 23:01 Відповісти
Аби вона не була рівня "фламінго"
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16.06.2026 23:04 Відповісти
Треба завжди щось показувати, але не надто часто, щоб воно відлежалося в головах, а потім рухатися до наступного етапу. До того часу попередній (абрамси змінять хід війни, дрони змінять хід війни, крах економіки, нато й таке інше) забувається і свіжа інформація заходить на ура.
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16.06.2026 23:03 Відповісти
Проблем з фінансуванням дійсно нема.

От тільки отримувати гроші і робити ракети - це у ЗЕлених ніфіга не пов'язані дії.
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16.06.2026 23:01 Відповісти
Тільки балаболити вміють .
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16.06.2026 23:01 Відповісти
Це буде круто,якщо Україна цього досягне ...Смерть ворогам!
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16.06.2026 23:01 Відповісти
Я скорее в то что инопланетяне существуют больше поверю чем в то, что у нас будет балистика, которая будет бить по РФ!
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16.06.2026 23:02 Відповісти
Ну не дозволить Абрамовіч атакувати Москву. Максімум Зеленоград та Капотня. Далі - табу. Як і величезні, на десятки гектарів, склади та хаби на РФ. Чому склади АТБ, Нової пошти РФ виносить, а у нас знову табу...сьогодні дрон над величезним складом Вайлдберіс кстаті пролітав біля Капотні.
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16.06.2026 23:03 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%92%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F822641-bulo-perse-uspisne-viprobuvanna-ukrainskoi-balisticnoi-raketi-zelenskij-2%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F822641-bulo-perse-uspisne-viprobuvanna-ukrainskoi-balisticnoi-raketi-zelenskij-2%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F822641-bulo-perse-uspisne-viprobuvanna-ukrainskoi-balisticnoi-raketi-zelenskij-2%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Президент https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.

"Деталями про цю ракету поділитися не можу", - додав Зеленський і подякував українському оборонно-промисловому комплексу, який, за словами президента, працює 24/7.

Він подякував працівникам ОПК за те, що вони розробляють далекобійну зброю паралельно з тим, що Київ чекає на постачання від західних партнерів. Зокрема, Зеленський згадав ракету-дрон "Паляниця", про перше успішне випробування якої розповідав на День Незалежності.

"Коли її будують і коли ідуть випробування, буває по-різному. Люди навіть можуть залишити своє життя. Але було багато напрацювань для того, щоб Україну можна було захистити", - додав президент.
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16.06.2026 23:04 Відповісти
"Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга"

А як принципово змінився статус України в світі? От реально, без балабольства? Щит Європи тепер?
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16.06.2026 23:04 Відповісти
Щит Європи то вигадка. Не полізе х7йло відкритою війною на країни НАТО , банально немає сил у нього.
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16.06.2026 23:07 Відповісти
Треба думати, що полізе, така лінія партії. Тут швидше про репутацію, коли й негри десь в Африці будуть французів з німцями подалі посилати. Коротше не хочуть з теплого місця злазити, але за це потрібно кимось розрахуватися.
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16.06.2026 23:09 Відповісти
Скорійше б вже!
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16.06.2026 23:05 Відповісти
Да коли вже ! йо майо
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16.06.2026 23:07 Відповісти
ось ось вже скоро,вже майже завтра,трохи почекати ,головне вірити....
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16.06.2026 23:10 Відповісти
уряяяяя товаріщчі,товарисчу фьодорову!!!!надпотужна просто заряджаюча перемогою промова,жаль тільки що п,ятий рік вже на масцкву летять одні обіцянки та ,,двушечки,,....
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16.06.2026 23:08 Відповісти
Українська балістика від Зє-штілєрманів - це як «або ішак, або падишах». Якщо Зє і Пу підпишуть перемирʼя, то і балістику не побачимо і гроші на неї вкрадені.
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16.06.2026 23:10 Відповісти
Я прийду командиром батереї та як вгатю.....
Думаю зарплату в країні грошей не хвате мені платити
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16.06.2026 23:10 Відповісти
Я зібрав тисячі людей, які в екосистемі Міноборони. Кажу: "Дивіться, хто з вас буде працювати... хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія подумають про гроші, про схеми, я все зроблю, щоб ви сіли", - міністр оборони Федоров
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16.06.2026 23:14 Відповісти
Ще один клоун анонсує українську балістику.ЗЕбіл вже майже рік її обіцяє.Чому ви біжите по переду потяга,зробіть потім заявляйте,не будьте балаболами.
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16.06.2026 23:18 Відповісти
Він розповідав про успішні випробування балістичної ракети, ще в 2024 році... Тобто, якщо було "успішне випробування", то за 2 роки вже можно було б налагодити виробництво.
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16.06.2026 23:22 Відповісти
німці під час 2 світової війни виготоляли 300-600 ракет фау 2 в місяць. аферист штілєрман, схоже на все, не виготовив ні однієї дієздатної ракети.
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16.06.2026 23:18 Відповісти
По москві прямо вдарить? Пиз**оли опівські .
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16.06.2026 23:18 Відповісти
от коли буде - тоді і 314зди
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16.06.2026 23:20 Відповісти
і фьйодоров обнюхався .. що вони там нюхають в ОПі ?
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16.06.2026 23:21 Відповісти
 
 