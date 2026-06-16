Українська балістика – буде, і вона битиме по РФ. Проблем із фінансуванням немає, - Федоров
Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що застосування української балістичної зброї кардинально змінить хід війни та статус України у світі.
Про це він заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Розвиток програми
Міністр оборони відмовився розкривати деталі про перебіг робіт над ракетною програмою, зазначивши, що не хоче ані завищувати очікування, ані надавати додаткову інформацію противнику.
"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга.... Я тут можу лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика — буде, і вона битиме по Росії", - наголосив Федоров.
Очільник Міноборони запевнив, що бюджет на 2027 рік на створення цієї далекобійної зброї закладається, а тому "немає жодної проблеми фінансової розробки української балістики".
Заява Зеленського
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет.
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От тільки отримувати гроші і робити ракети - це у ЗЕлених ніфіга не пов'язані дії.
Президент https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва.
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.
"Деталями про цю ракету поділитися не можу", - додав Зеленський і подякував українському оборонно-промисловому комплексу, який, за словами президента, працює 24/7.
Він подякував працівникам ОПК за те, що вони розробляють далекобійну зброю паралельно з тим, що Київ чекає на постачання від західних партнерів. Зокрема, Зеленський згадав ракету-дрон "Паляниця", про перше успішне випробування якої розповідав на День Незалежності.
"Коли її будують і коли ідуть випробування, буває по-різному. Люди навіть можуть залишити своє життя. Але було багато напрацювань для того, щоб Україну можна було захистити", - додав президент.
А як принципово змінився статус України в світі? От реально, без балабольства? Щит Європи тепер?
Думаю зарплату в країні грошей не хвате мені платити