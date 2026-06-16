Українська балістика – буде, і вона битиме по РФ. Проблем із фінансуванням немає, - Федоров

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Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що застосування української балістичної зброї кардинально змінить хід війни та статус України у світі.

Про це він заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Розвиток програми

Міністр оборони відмовився розкривати деталі про перебіг робіт над ракетною програмою, зазначивши, що не хоче ані завищувати очікування, ані надавати додаткову інформацію противнику.

"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга.... Я тут можу лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика — буде, і вона битиме по Росії", - наголосив Федоров.

Очільник Міноборони запевнив, що бюджет на 2027 рік на створення цієї далекобійної зброї закладається, а тому "немає жодної проблеми фінансової розробки української балістики".

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Заява Зеленського

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет.

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