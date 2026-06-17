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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа Саммит G7
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Трамп заявил, что Украина "достаточно хорошо справляется" в войне против России

Трамп о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает эффективно противостоять России, несмотря на значительное численное превосходство российской армии. Он также не исключил возможного возобновления санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление журналистам Трамп сделал у трапа самолета в Париже после завершения саммита G7, который проходил во французском Эвиан-ле-Бене, говорится в материале Clash Report.

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Оценка войны и роль вооружения

По словам президента США, важную роль в этом играет западное вооружение, которое получает Украина.

"Украина справляется довольно хорошо. У России гораздо большая армия. Но Украина справляется хорошо. Они держатся. У них отличное оборудование вместе с нашим. Не забывайте об этом", — подчеркнул Трамп.

Позиция по поводу санкций против России

Журналисты также спросили Трампа о возможных дальнейших шагах в отношении антироссийских санкций. Он не исключил их возобновления.

"Я могу вновь их ввести", — заявил президент США.

Заявления Трампа прозвучали на фоне активного обсуждения украинского вопроса во время саммита G7.

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Ранее Трамп заявил, что его поездка во Францию для участия в саммите G7 была успешной, а также о том, что теперь он сосредоточится на прекращении войны в Украине.

Автор: 

G7 (928) саммит (1257) Трамп Дональд (8228) война в Украине (8476)
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Ну, це бкло звечора, тепер почекаємо що він буде молоти зранку😂
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17.06.2026 23:29 Ответить
Та нам своє робити. Хуже чем есть он нам скорее всего не сделает, тем более что я думаю что его советники уж донесли рыжему опоссуму что ***** - не торт, и что то что там оно рыжему втирало в Анкоридже - это все фуфло. А последнее что сейчас нужно Трампу это быть на стороне не-побеждающего. Я не говорю о проигрывающем, но то что путин не побеждает - это точно. А если взять всю историю с 2022 года - это полный провал геостратега.
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17.06.2026 23:48 Ответить
То вже ми маємо карти????
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18.06.2026 00:00 Ответить
Пігулки переплутав
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17.06.2026 23:36 Ответить
Молодець, Україна, тримайся)
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17.06.2026 23:39 Ответить
Комплімєнт?
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17.06.2026 23:47 Ответить
 
 