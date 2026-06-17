Трамп заявил, что Украина "достаточно хорошо справляется" в войне против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает эффективно противостоять России, несмотря на значительное численное превосходство российской армии. Он также не исключил возможного возобновления санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление журналистам Трамп сделал у трапа самолета в Париже после завершения саммита G7, который проходил во французском Эвиан-ле-Бене, говорится в материале Clash Report.

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Оценка войны и роль вооружения

По словам президента США, важную роль в этом играет западное вооружение, которое получает Украина.

"Украина справляется довольно хорошо. У России гораздо большая армия. Но Украина справляется хорошо. Они держатся. У них отличное оборудование вместе с нашим. Не забывайте об этом", — подчеркнул Трамп.

Позиция по поводу санкций против России

Журналисты также спросили Трампа о возможных дальнейших шагах в отношении антироссийских санкций. Он не исключил их возобновления.

"Я могу вновь их ввести", — заявил президент США.

Заявления Трампа прозвучали на фоне активного обсуждения украинского вопроса во время саммита G7.

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Ранее Трамп заявил, что его поездка во Францию для участия в саммите G7 была успешной, а также о том, что теперь он сосредоточится на прекращении войны в Украине.