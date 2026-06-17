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Новости Операция США против Ирана
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Трамп поблагодарил Си Цзиньпина и Путина за позицию в отношении Ирана: "Облегчили нам ситуацию"

Трамп поблагодарил Си и Путина за нейтралитет в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина за то, что они, по его словам, сохраняли нейтралитет во время американо-израильской войны против Ирана.

Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции после саммита G7 во Франции, цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

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За что Трамп поблагодарил Си и Путина?

"Я хочу поблагодарить президента Китая Си. Я встречался с ним, и он оставался нейтральным, абсолютно нейтральным. И я ценю это. Также я хочу поблагодарить Владимира Путина. Он был очень нейтральным", — сказал Трамп.

Он отметил, что Си и Путин "могли бы значительно усложнить нам задачу". Президент США рассказал, что просил китайского лидера не поставлять Ирану определенное вооружение.

"У них есть переносное оружие для сбивания самолетов. Я сказал, что был бы очень благодарен, если бы вы не передавали и не продавали ничего из этого Ирану. И знаете что? В основном он этого не делал. Поэтому я просто хочу поблагодарить их, ведь они значительно облегчили ситуацию", — сказал глава США.

Читайте также: США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение мне не понравится, — Трамп

Напомним:

В своем выступлении по итогам саммита G7 президент США Дональд Трамп также заявил, что Ирану нужно позволить сохранить часть ракет, а также что США будут сотрудничать со странами Персидского залива по неядерным вопросам.

Читайте также: У Ирана должны быть баллистические ракеты, потому что у других стран они есть, — Трамп

Автор: 

Иран (2996) Китай (3391) путин владимир (32608) Си Цзиньпин (394) Трамп Дональд (8228)
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Може рудий чорт ***** і за Лавру подякував?
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17.06.2026 21:39 Ответить
Цугцванг (Частина I )

https://defence-line.info/?author=2 https://defence-line.info/?p=16474

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados ЧЕР 17, 2026
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17.06.2026 22:04 Ответить
дебіл кончений
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17.06.2026 21:40 Ответить
Воно якесь й@бнуте...
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17.06.2026 21:42 Ответить
Не "якесь", а його ж словами "дуже"(very) і "абсолютно" (totally)...
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17.06.2026 21:55 Ответить
Трамп справді думає, що то пуцин допомагав йому кошмарити Іран, а Бібі Нетаньяху заважав, таємно допомагаючи Ірану. І це я не жартую!!! А євреї, які голосували за Бібі і цого партію стали в один ганебний рчд з 73 відслтками відомих українців, які теж голосували, як ідіоти.
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17.06.2026 21:43 Ответить
Цугцванг (Частина 1)

https://defence-line.info/?author=2

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados ЧЕР 17, 2026
https://defence-line.info/?p=16474
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17.06.2026 22:05 Ответить
Ї-бо-бо! Більше нічого добавить.
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17.06.2026 21:44 Ответить
Формується ось/трикутник т. Трамп - т. Сі - т. Путін ?
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17.06.2026 21:48 Ответить
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17.06.2026 21:56 Ответить
Трус, бивалий і балбес, біля параші!!
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17.06.2026 22:06 Ответить
Довбо*б
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17.06.2026 22:01 Ответить
Хай Бог милує яке кончене. Коли там вже ті вибори
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17.06.2026 22:04 Ответить
А украинские спецы по беспилотникам не облегчили тебе ситуацию?
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17.06.2026 22:05 Ответить
 
 