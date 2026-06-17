Трамп поблагодарил Си Цзиньпина и Путина за позицию в отношении Ирана: "Облегчили нам ситуацию"

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина за то, что они, по его словам, сохраняли нейтралитет во время американо-израильской войны против Ирана.

Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции после саммита G7 во Франции, цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

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За что Трамп поблагодарил Си и Путина?

"Я хочу поблагодарить президента Китая Си. Я встречался с ним, и он оставался нейтральным, абсолютно нейтральным. И я ценю это. Также я хочу поблагодарить Владимира Путина. Он был очень нейтральным", — сказал Трамп.

Он отметил, что Си и Путин "могли бы значительно усложнить нам задачу". Президент США рассказал, что просил китайского лидера не поставлять Ирану определенное вооружение.

"У них есть переносное оружие для сбивания самолетов. Я сказал, что был бы очень благодарен, если бы вы не передавали и не продавали ничего из этого Ирану. И знаете что? В основном он этого не делал. Поэтому я просто хочу поблагодарить их, ведь они значительно облегчили ситуацию", — сказал глава США.

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Напомним:

В своем выступлении по итогам саммита G7 президент США Дональд Трамп также заявил, что Ирану нужно позволить сохранить часть ракет, а также что США будут сотрудничать со странами Персидского залива по неядерным вопросам.

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