РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12618 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
396 14

США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение мне не понравится, - Трамп

Трамп допустил возобновление ударов по Ирану: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение с Тегераном его не устроит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Лидер США пояснил, что меморандум о взаимопонимании, согласованный Тегераном и Вашингтоном, не является окончательным соглашением.

"Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы вернемся к тому, чтобы стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы. Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу же вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы, хорошо?" - сказал Трамп в кулуарах саммита G7.

Читайте: Трамп пообещал через несколько дней обнародовать детали меморандума с Ираном

Вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. В то же время детали окончательного варианта меморандума пока публично не раскрывались. Его полный текст не видели ни члены Конгресса, ни близкие союзники.

Читайте: Трамп играет очень позитивную роль, пытаясь положить конец войне в Украине, - Рютте

Автор: 

Иран (2996) США (29575) Трамп Дональд (8228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
А якщо написати різнокольоровими чорнилами на кольоровому папері шрифтом із завитушками і помістити у високохудожню рамку, то угода точно має сподобатись. Нє?
показать весь комментарий
17.06.2026 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как хочу, так і вєрчу...
показать весь комментарий
17.06.2026 15:46 Ответить
время между приемом лекарств всё короче и короче
показать весь комментарий
17.06.2026 15:48 Ответить
Та ні. Тут десь був розрив. Очевидно, що декілька прийомів випало.
показать весь комментарий
17.06.2026 15:51 Ответить
ттак ДН був ... отвоно і забулось трохи і Меланка недогляділа!
показать весь комментарий
17.06.2026 15:59 Ответить
Угоду прийдеться прочитати.
Рудий покидьок.
показать весь комментарий
17.06.2026 15:49 Ответить
ХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХ)))))

НЕ)

А Взагалі це "пабеда" коли США заплатило за війну + 300 ярдів на відновлення + ще десятки плюшок Ірану
показать весь комментарий
17.06.2026 15:49 Ответить
Трамп наш слоняра.
Мирний трек по Україні зупиняється. А це значить, що удари по московітських НПЗ продовжаться.
Бо могло б бути гірше. Перестали б бити по нафті їхній, а потім в листопаді вони винесуть нам енергетику. А так треба до кінця осені ушатать їм все куда достануть дрони!!!
показать весь комментарий
17.06.2026 15:49 Ответить
А якщо написати різнокольоровими чорнилами на кольоровому папері шрифтом із завитушками і помістити у високохудожню рамку, то угода точно має сподобатись. Нє?
показать весь комментарий
17.06.2026 15:50 Ответить
І все це помістити у нову залу.
показать весь комментарий
17.06.2026 16:00 Ответить
Ему только пути нравится и слушаться его. Слава Украине!
показать весь комментарий
17.06.2026 15:53 Ответить
рижий дурачку, як тобі може не сподобатись угода? її ж пишуть твоя солодка парочка і інші твої довбо...би. інша справа, якщо угоди взагалі не буде...
показать весь комментарий
17.06.2026 15:54 Ответить
Так в чому проблема? Починай просто зараз, бо ядерку вони точно будуть розробляти. За твої ж гроші...
показать весь комментарий
17.06.2026 15:55 Ответить
бідний стариган... вже зовсім поганий... І як з "таким" домовлятись?
показать весь комментарий
17.06.2026 15:57 Ответить
Самое главное уже ясно что трапм не будет помогать Украине. Если только Конгресс и Сенат не нажмут на него. Теперь чтобы не навредил. От него все можно . Просто надо делать своё и не ссориться с трапмом. Его засланцы привезут какое указание для него , возможно. Слава Украине! Все будет Украина!
показать весь комментарий
17.06.2026 15:59 Ответить
 
 