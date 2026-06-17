США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение мне не понравится, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение с Тегераном его не устроит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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Лидер США пояснил, что меморандум о взаимопонимании, согласованный Тегераном и Вашингтоном, не является окончательным соглашением.
"Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы вернемся к тому, чтобы стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы. Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу же вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы, хорошо?" - сказал Трамп в кулуарах саммита G7.
Вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. В то же время детали окончательного варианта меморандума пока публично не раскрывались. Его полный текст не видели ни члены Конгресса, ни близкие союзники.
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Рудий покидьок.
НЕ)
А Взагалі це "пабеда" коли США заплатило за війну + 300 ярдів на відновлення + ще десятки плюшок Ірану
Мирний трек по Україні зупиняється. А це значить, що удари по московітських НПЗ продовжаться.
Бо могло б бути гірше. Перестали б бити по нафті їхній, а потім в листопаді вони винесуть нам енергетику. А так треба до кінця осені ушатать їм все куда достануть дрони!!!