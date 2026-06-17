США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение мне не понравится, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение с Тегераном его не устроит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Лидер США пояснил, что меморандум о взаимопонимании, согласованный Тегераном и Вашингтоном, не является окончательным соглашением.

"Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы вернемся к тому, чтобы стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы. Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу же вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы, хорошо?" - сказал Трамп в кулуарах саммита G7.

Читайте: Трамп пообещал через несколько дней обнародовать детали меморандума с Ираном

Вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. В то же время детали окончательного варианта меморандума пока публично не раскрывались. Его полный текст не видели ни члены Конгресса, ни близкие союзники.

Читайте: Трамп играет очень позитивную роль, пытаясь положить конец войне в Украине, - Рютте