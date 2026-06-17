Трамп пообещал через несколько дней обнародовать детали меморандума с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном меморандума о взаимопонимании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Что известно о документе и заявлении Трампа
По словам американского президента, он хочет сначала официально завершить все процедуры, но не видит в этом никаких проблем.
Трамп подчеркнул, что документ имеет важное значение и касается недопущения появления ядерного оружия у Ирана.
"Я бы хотел официально уладить это, прежде чем мы это сделаем, - но не вижу в этом никаких проблем, это замечательный документ… Вот о чем там идет речь: у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - сказал он в кулуарах саммита "Группы семи" во Франции.
Когда может быть обнародовано содержание меморандума
Трамп не исключил проведения отдельной пресс-конференции, в ходе которой может зачитать текст меморандума.
По словам президента США, это необходимо для того, чтобы информация была представлена точно и без искажений.
"Я ознакомлю СМИ с этим документом через несколько дней… Возможно, я устрою пресс-конференцию и дословно зачитаю его вам, чтобы пресса осветила все точно - потому что это очень важный документ", - отметил Трамп.
Вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. В то же время детали окончательного варианта меморандума пока публично не раскрывались. Его полный текст не видели ни члены Конгресса, ни близкие союзники.
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В https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/06/16/al-arabiya-obtains-14point-draft-usiran-deal Al Arabiya опубликован текст предполагаемого меморандума между США и Ираном из 14 пунктов, который должен быть подписан в пятницу. Полный текст на скринах (см. сыль, перевод Гугла), здесь дам содержание основных пунктов. И, если хотите, кратко мой комментарий...
У меня просто нет слов. Всё, что сливали иранские СМИ, оказалось правдой.
Полная разморозка замороженных активов. Полное снятие санкций - первичных и вторичных. Но главное - фонд восстановления Ирана на $300 млрд.
Оказывается, можно расстрелять 30 тысяч протестующих и уйти с 300 миллиардами. Трамп поможет.
И да, Иран обещает не разрабатывать ядерное оружие. Слово пацана даёт. Мамой клянётся.
Из плюсов - снятие ограничений на иранскую нефть. По идее, со временем это должно удовлетворить спрос и снизить цены. Но если Трамп хотел выпустить иранскую нефть, он мог это сделать, не начиная боевые действия.
В общем, это самый большой позор США в XXI веке.
Конечно, есть ещё вероятность, что в течение 60 дней что-то может пойти не так и меморандум потеряет силу. Но Иран тогда снова заблокирует Ормузский пролив, и начинай сначала.
Пересказ пунктов. Главные - жирным.
1. Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия и не применять силу.
2. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности США и Ирана, отказ от вмешательства во внутренние дела.
3. Выделяется 60 дней на переговоры о финальной сделке, продление этого срока при взаимном согласии. (Здесь противоречие пункту 1, где говорится, что прекращение огня постоянное. Клепали меморандум на скорую руку, не учли противоречие).
4. США немедленно снимают морскую блокаду, в течение 30 дней трафик должен полностью восстановиться. США выводят войска спустя 30 дней после финального соглашения. (После финального соглашения, не после меморандума. То есть американские корабли пока остаются в Аравийском море).
5. Иран немедленно обеспечивает движение торговых судов через Персидский и Оманский заливы, в течение 30 дней Иран должен очистить море от морских мин.
6. США и региональные партнёры создают план восстановления и экономического развития Ирана на $300 млрд. План должен быть сформулирован за 60 дней.
7. США снимают с Ирана по согласованной финальным соглашением программе ВСЕ ВИДЫ САНКЦИЙ, включая санкции Совбеза ООН, МАГАТЭ и все односторонние санкции - первичные и вторичные.
8. Иран никогда не будет производить ядерное оружие. Судьба обогащённого материала и других ядерных вопросов будет решена во время финального соглашения.
9. Пока идут переговоры, Иран сохраняет статус-кво по ядерной программе, а США не будут вводить новые санкции на Иран или усиливать своё присутствие в регионе.
10. США введут исключение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и их производных, а также на все связанные с этим услуги.
11. Иранские замороженные активы будут разблокированы и полностью доступны. США выдадут все необходимые разрешения и лицензии.
12. Будет создан механизм имплементации договорённостей, достигнутых в финальном соглашении.
13. Получив заверения о начале выполнения п. 4, 5, 10 и 11 этого меморандума, стороны вступают в переговоры о финальном соглашении.
14. Финальное соглашение будет одобрено обязывающей резолюцией Совбеза ООН.
Вместо послесловия. Потому что эпитет "позор" не до конца раскрывает суть.
По Лидделу Гарту: главная цель любой войны - добиться мира, который был бы лучше довоенного. США в лице Трампа не смогли добиться даже довоенного статус-кво, не говоря о лучшем мире.
Государство-террорист Иран получило абсолютно всё, за исключением, пожалуй, взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Но и это с лихвой компенсируется фондом восстановления на $300 млрд.
США в лице Трампа не получили абсолютно ничего, за исключением обещания Ирана не разрабатывать ЯО.
В сделке нет ничего о разоружении "Хезболлы". В сделке нет ничего об иранской баллистической программе. Об этом просто забыли.
Но США ещё и вручили Ирану рычаг терроризировать мировую экономику в виде перекрытия Ормузского пролива по собственной прихоти.
Мир после войны станет хуже довоенного. И для США, и для всего мира.
Стала ясна и стратегия Трампа: заключи абсолютно ЛЮБУЮ сделку за спиной своих союзников, скажи, что это самая лучшая в мире сделка, и умой руки.
Я ещё в 2024-м https://www.youtube.com/watch?v=3PmH_oD-vkE предупреждал, что так будет абсолютно со всем, чего коснётся Трамп: Украины, Израиля, Тайваня, Южной Кореи.
Но есть ещё кое-что, что скрывается за этими 14 пунктами.
Приблизительно такая же сделка была уготована Украине по итогам встречи Трампа и Путина в Анкоридже. России - абсолютно всё: территории, снятие санкций, разморозка активов, язык. Украине - абсолютно ничего: отдайте всё и надейтесь, что Россия снова не нападёт.
К счастью, украинское руководство это понимало. К счастью, у Украины был и есть союзник в лице Европы, который это понимал.
А вы понимаете теперь?
Апологеты Трампа называли его сильной стороной "непредсказуемость".
Непредсказуемость хороша по отношению к врагам.
Непредсказуемость фатальна по отношению к друзьям.
Надеюсь, сегодня в этом убедились все, кто считал Трампа своим союзником, партнёром, гарантом.
И сделали выводы.
Иран может продавать свою нефть уже сегодня (сразу после вчерашнй предварительной сделки). Пролив практически открыт, а в пятницу (после сделки №1) будет открыт полностью. Вся нефть - и иранская, и не иранская - уже свободно идет к своим покупателям (по незаминированным фарватерам ).
Деньги за свою нефть Иран будет оставлять себе. Деньги за проход танкеров Иран не берет.
США арестовали $24 миллиарда иранских активов в зарубежных банках с момента начала операции. США обязуются вернуть Ирану $12, например, в качестве жеста доброй воли. Остальные - в зависимости от переговоров.
Что касается фонда восстановления в $300 миллиардовв, который требует Иран, то он должен наполняться частными инвесторами. В основном речь о нефтяных монархиях региона. Но я не думаю, что такая сумма реальна. Это как с восстановлением Газы: на картинке космические планы, на практике - никто не спешит. То же самое и с Ираном. Наверняка первые взносы кто-то сделает, но не более. То есть США своих денег Ирану не дают, как пишут в интернете ради хайпа.
США согласились на то, чтобы обогащенный до оружейного уровня уран разбавили на территории Ирана при участии МАГАТЭ. Это уступка.
Что будет, если через 60 дней США и Иран не достигнут сделки №2 по ядерной программе?
Ничего не будет. США не начнут новую войну накануне выборов в Конгресс. Для Трампа главное - чтобы нефть шла свободно и как прежде. Переговоры могут продолжаться долго.
Израиль не является участником сделки.
Иран обязуется держать в узде Хезболлу в Ливане. Трамп обязуется придерживать Биби.
Но это всё хрупко. Если Хезболла в Ливане будет наглеть, то Израиль будет их бомбить. И я не думаю, что это сорвет даже сделку №1, так как и Трампу, и Ирану нужно, чтобы нефть шла свободно. Для Ирана это основной источник бюджета. Для Трампа - цены на бензин в США.
Повысит ли значительно шансы республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре снижение цен на бензин?
Практически нет. Ибо те, кто недоволен Трампом, уже определились.
Итоги войны:
Да, США и Израиль надеялись на смену режима. Но это была программа-максимум: получится - отлично; нет - так нет. Главное - разбомбить армию, флот, ВПК, ядерные объекты Ирана и так далее.
Достигли ли США и Израиль всех целей? Далеко не на 100%. Но я считаю, что всегда лучше бомбить ось зла, даже если окно короткое, чем не бомбить.
Проект меморандума, который публикует "Аль-Арабия", выглядит настолько как ******, что его даже неловко комментировать. В нем не хватает только пункта про то, что американцы должны пригнать в Ормуз линкор "Миссури" и на нем подписать капитуляцию перед Ираном.
Поэтому мы это комментировать и не будем, а подождем до пятницы: подпишут, официально опубликуют, тогда и будем ругаться и рвать волосы на всех нескромных местах. А пока отдыхаем. Хватит уже пребывать в состоянии перманентной панической атаки.
Приятных сюпризов там точно не будет, будет или плохо или ужасно. По другому у нас никогда и не бывает.
Трампа спросили, пойдет ли он на сделку если власть Ирана продолжит убивать свой народ.
На что Трамп ответил, что это было при первом и втором составе правительства; а это - нынешнее, убивает гораздо меньше.
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