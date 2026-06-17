Трамп пообещал через несколько дней обнародовать детали меморандума с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном меморандума о взаимопонимании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

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Что известно о документе и заявлении Трампа

По словам американского президента, он хочет сначала официально завершить все процедуры, но не видит в этом никаких проблем.

Трамп подчеркнул, что документ имеет важное значение и касается недопущения появления ядерного оружия у Ирана.

"Я бы хотел официально уладить это, прежде чем мы это сделаем, - но не вижу в этом никаких проблем, это замечательный документ… Вот о чем там идет речь: у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - сказал он в кулуарах саммита "Группы семи" во Франции.

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Когда может быть обнародовано содержание меморандума

Трамп не исключил проведения отдельной пресс-конференции, в ходе которой может зачитать текст меморандума.

По словам президента США, это необходимо для того, чтобы информация была представлена точно и без искажений.

"Я ознакомлю СМИ с этим документом через несколько дней… Возможно, я устрою пресс-конференцию и дословно зачитаю его вам, чтобы пресса осветила все точно - потому что это очень важный документ", - отметил Трамп.

Вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. В то же время детали окончательного варианта меморандума пока публично не раскрывались. Его полный текст не видели ни члены Конгресса, ни близкие союзники.