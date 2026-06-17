Трамп пообіцяв за кілька днів оприлюднити деталі меморандуму з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що упродовж кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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Що відомо про документ і заяву Трампа

За словами американського президента, він хоче спочатку офіційно завершити всі процедури, але не бачить із цим жодних проблем.

Трамп наголосив, що документ має важливе значення та стосується недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

"Я би хотів офіційно це владнати перед тим, як ми це зробимо – але не бачу жодних проблем з цим, це чудовий документ… Ось про що там йдеться: у Ірану ніколи не буде ядерної зброї", – сказав він на полях саміту Групи семи у Франції.

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Коли можуть оприлюднити зміст меморандуму

Трамп не виключив проведення окремої пресконференції, під час якої може зачитати текст меморандуму.

За словами президента США, це потрібно для того, щоб інформація була подана точно та без викривлень.

"Я пройдуся по цьому документу з медіа через кілька днів… Можливо, я влаштую пресконференцію і дослівно вам його зачитаю, щоби преса висвітлила усе точно – тому що це дуже важливий документ", – зазначив Трамп.

Увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном. Водночас деталі фіналізованого меморандуму наразі публічно не розкривали. Його повного тексту не бачили ані члени Конгресу, ані близькі союзники.