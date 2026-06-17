Трамп пообіцяв за кілька днів оприлюднити деталі меморандуму з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що упродовж кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.
Що відомо про документ і заяву Трампа
За словами американського президента, він хоче спочатку офіційно завершити всі процедури, але не бачить із цим жодних проблем.
Трамп наголосив, що документ має важливе значення та стосується недопущення появи ядерної зброї в Ірану.
"Я би хотів офіційно це владнати перед тим, як ми це зробимо – але не бачу жодних проблем з цим, це чудовий документ… Ось про що там йдеться: у Ірану ніколи не буде ядерної зброї", – сказав він на полях саміту Групи семи у Франції.
Коли можуть оприлюднити зміст меморандуму
Трамп не виключив проведення окремої пресконференції, під час якої може зачитати текст меморандуму.
За словами президента США, це потрібно для того, щоб інформація була подана точно та без викривлень.
"Я пройдуся по цьому документу з медіа через кілька днів… Можливо, я влаштую пресконференцію і дослівно вам його зачитаю, щоби преса висвітлила усе точно – тому що це дуже важливий документ", – зазначив Трамп.
Увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном. Водночас деталі фіналізованого меморандуму наразі публічно не розкривали. Його повного тексту не бачили ані члени Конгресу, ані близькі союзники.
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В https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/06/16/al-arabiya-obtains-14point-draft-usiran-deal Al Arabiya опубликован текст предполагаемого меморандума между США и Ираном из 14 пунктов, который должен быть подписан в пятницу. Полный текст на скринах (см. сыль, перевод Гугла), здесь дам содержание основных пунктов. И, если хотите, кратко мой комментарий...
У меня просто нет слов. Всё, что сливали иранские СМИ, оказалось правдой.
Полная разморозка замороженных активов. Полное снятие санкций - первичных и вторичных. Но главное - фонд восстановления Ирана на $300 млрд.
Оказывается, можно расстрелять 30 тысяч протестующих и уйти с 300 миллиардами. Трамп поможет.
И да, Иран обещает не разрабатывать ядерное оружие. Слово пацана даёт. Мамой клянётся.
Из плюсов - снятие ограничений на иранскую нефть. По идее, со временем это должно удовлетворить спрос и снизить цены. Но если Трамп хотел выпустить иранскую нефть, он мог это сделать, не начиная боевые действия.
В общем, это самый большой позор США в XXI веке.
Конечно, есть ещё вероятность, что в течение 60 дней что-то может пойти не так и меморандум потеряет силу. Но Иран тогда снова заблокирует Ормузский пролив, и начинай сначала.
Пересказ пунктов. Главные - жирным.
1. Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия и не применять силу.
2. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности США и Ирана, отказ от вмешательства во внутренние дела.
3. Выделяется 60 дней на переговоры о финальной сделке, продление этого срока при взаимном согласии. (Здесь противоречие пункту 1, где говорится, что прекращение огня постоянное. Клепали меморандум на скорую руку, не учли противоречие).
4. США немедленно снимают морскую блокаду, в течение 30 дней трафик должен полностью восстановиться. США выводят войска спустя 30 дней после финального соглашения. (После финального соглашения, не после меморандума. То есть американские корабли пока остаются в Аравийском море).
5. Иран немедленно обеспечивает движение торговых судов через Персидский и Оманский заливы, в течение 30 дней Иран должен очистить море от морских мин.
6. США и региональные партнёры создают план восстановления и экономического развития Ирана на $300 млрд. План должен быть сформулирован за 60 дней.
7. США снимают с Ирана по согласованной финальным соглашением программе ВСЕ ВИДЫ САНКЦИЙ, включая санкции Совбеза ООН, МАГАТЭ и все односторонние санкции - первичные и вторичные.
8. Иран никогда не будет производить ядерное оружие. Судьба обогащённого материала и других ядерных вопросов будет решена во время финального соглашения.
9. Пока идут переговоры, Иран сохраняет статус-кво по ядерной программе, а США не будут вводить новые санкции на Иран или усиливать своё присутствие в регионе.
10. США введут исключение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и их производных, а также на все связанные с этим услуги.
11. Иранские замороженные активы будут разблокированы и полностью доступны. США выдадут все необходимые разрешения и лицензии.
12. Будет создан механизм имплементации договорённостей, достигнутых в финальном соглашении.
13. Получив заверения о начале выполнения п. 4, 5, 10 и 11 этого меморандума, стороны вступают в переговоры о финальном соглашении.
14. Финальное соглашение будет одобрено обязывающей резолюцией Совбеза ООН.
Вместо послесловия. Потому что эпитет "позор" не до конца раскрывает суть.
По Лидделу Гарту: главная цель любой войны - добиться мира, который был бы лучше довоенного. США в лице Трампа не смогли добиться даже довоенного статус-кво, не говоря о лучшем мире.
Государство-террорист Иран получило абсолютно всё, за исключением, пожалуй, взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Но и это с лихвой компенсируется фондом восстановления на $300 млрд.
США в лице Трампа не получили абсолютно ничего, за исключением обещания Ирана не разрабатывать ЯО.
В сделке нет ничего о разоружении "Хезболлы". В сделке нет ничего об иранской баллистической программе. Об этом просто забыли.
Но США ещё и вручили Ирану рычаг терроризировать мировую экономику в виде перекрытия Ормузского пролива по собственной прихоти.
Мир после войны станет хуже довоенного. И для США, и для всего мира.
Стала ясна и стратегия Трампа: заключи абсолютно ЛЮБУЮ сделку за спиной своих союзников, скажи, что это самая лучшая в мире сделка, и умой руки.
Я ещё в 2024-м https://www.youtube.com/watch?v=3PmH_oD-vkE предупреждал, что так будет абсолютно со всем, чего коснётся Трамп: Украины, Израиля, Тайваня, Южной Кореи.
Но есть ещё кое-что, что скрывается за этими 14 пунктами.
Приблизительно такая же сделка была уготована Украине по итогам встречи Трампа и Путина в Анкоридже. России - абсолютно всё: территории, снятие санкций, разморозка активов, язык. Украине - абсолютно ничего: отдайте всё и надейтесь, что Россия снова не нападёт.
К счастью, украинское руководство это понимало. К счастью, у Украины был и есть союзник в лице Европы, который это понимал.
А вы понимаете теперь?
Апологеты Трампа называли его сильной стороной "непредсказуемость".
Непредсказуемость хороша по отношению к врагам.
Непредсказуемость фатальна по отношению к друзьям.
Надеюсь, сегодня в этом убедились все, кто считал Трампа своим союзником, партнёром, гарантом.
И сделали выводы.