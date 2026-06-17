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Новини Саміт G7
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Європа і США узгодили підхід до завершення війни в Україні, - Мерц

Мерц про війну в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про оптимізм щодо узгодженої позиції європейських лідерів і президента США Дональда Трампа стосовно війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві на пресконференції на полях саміту G7, яку цитує 20 Minuten.

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Спільна позиція щодо війни та санкцій проти РФ

Мерц зазначив, що європейські лідери та президент США обговорили подальші кроки щодо завершення війни в Україні. За його словами, сторони погодилися посилювати підтримку Києва та одночасно збільшувати тиск на Росію.

Канцлер Німеччини висловив переконання, що співпраця між Європою та США у мирному процесі надалі буде ще тіснішою.

"Те, що дає нам усім підстави для впевненості, – це слова президента Трампа: Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал", – заявив Мерц.

Читайте також: США невдовзі зможуть поновити санкції проти російської нафти, - Трамп

Він Мерц додав, що обговорювалися можливі нові санкції проти Росії та подальші кроки для примушення Москви до переговорів. На його думку, Росія не зможе досягти перемоги військовим шляхом, а економічний тиск і санкції створюють умови для можливого миру.

До слова, Дональд Трамп під час відвідин саміту G7 заявив, що Вашингтон планує зосередитися на врегулюванні війни між Росією та Україною. Президент України Володимир Зеленський повідомв, що планує повторно особисто зустрітися із лідером США Дональдом Трампом у середу, 17 червня. 

Читайте: Зеленський та Макрон обговорювали, як взаємодіяти з Трампом на саміті G7, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Трамп Дональд (8969) війна в Україні (8539) Мерц Фрідріх (454)
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Трамп завтра забуде де він був
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17.06.2026 00:59 Відповісти
Але він не забуває, що він Трамп.
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17.06.2026 01:13 Відповісти
БЛА БЛА БЛА БЛА.....ВСЕ.
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17.06.2026 01:15 Відповісти
"За його словами, сторони погодилися посилювати підтримку Києва та одночасно збільшувати тиск на Росію."

Трохи довго вони цю блискучу та геніальну ідею народжували. ****, зробити це в 14му і справді зробити, а не домовлятися домовлятися, і нічого б взагалі не було і не треба булоб витрачати колосальні гроші на підтримку, і труситися від думки що русня піде далі, я вже не кажу скільки б хороших людей зараз були б живі...
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17.06.2026 01:18 Відповісти
казки...
доня відкриє ***** все.
доня мочить Европу і Україну - не *****...
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17.06.2026 01:21 Відповісти
Найкращий і найкоротший шлях до миру --- вбити ще один мільйон рузкіх.

Досягти гарантованого миру на століття --- слід вбити 50 млн рузкіх.
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17.06.2026 01:21 Відповісти
 
 