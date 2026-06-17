Европа и США согласовали подход к прекращению войны в Украине, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм в отношении согласованной позиции европейских лидеров и президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении на пресс-конференции в кулуарах саммита G7, которое цитирует 20 Minuten.
Совместная позиция по войне и санкциям против РФ
Мерц отметил, что европейские лидеры и президент США обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине. По его словам, стороны договорились усиливать поддержку Киева и одновременно увеличивать давление на Россию.
Канцлер Германии выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в мирном процессе в дальнейшем станет еще более тесным.
"То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", – заявил Мерц.
Мерц добавил, что обсуждались возможные новые санкции против России и дальнейшие шаги по принуждению Москвы к переговорам. По его мнению, Россия не сможет добиться победы военным путем, а экономическое давление и санкции создают условия для возможного мира.
К слову, Дональд Трамп во время посещения саммита G7 заявил, что Вашингтон планирует сосредоточиться на урегулировании войны между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует вновь лично встретиться с лидером США Дональдом Трампомв среду, 17 июня.
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Трохи довго вони цю блискучу та геніальну ідею народжували. ****, зробити це в 14му і справді зробити, а не домовлятися домовлятися, і нічого б взагалі не було і не треба булоб витрачати колосальні гроші на підтримку, і труситися від думки що русня піде далі, я вже не кажу скільки б хороших людей зараз були б живі...
доня відкриє ***** все.
доня мочить Европу і Україну - не *****...
Досягти гарантованого миру на століття --- слід вбити 50 млн рузкіх.
Пропонують капітулювати Україні? Чи по корейському варіанту? Бо на додущення ***** я не сподіваюсь...