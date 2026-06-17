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Новости Саммит G7
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Европа и США согласовали подход к прекращению войны в Украине, - Мерц

Мерц о войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм в отношении согласованной позиции европейских лидеров и президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении на пресс-конференции в кулуарах саммита G7, которое цитирует 20 Minuten.

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Совместная позиция по войне и санкциям против РФ

Мерц отметил, что европейские лидеры и президент США обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине. По его словам, стороны договорились усиливать поддержку Киева и одновременно увеличивать давление на Россию.

Канцлер Германии выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в мирном процессе в дальнейшем станет еще более тесным.

"То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", – заявил Мерц.

Читайте также: США вскоре смогут возобновить санкции против российской нефти, - Трамп

Мерц добавил, что обсуждались возможные новые санкции против России и дальнейшие шаги по принуждению Москвы к переговорам. По его мнению, Россия не сможет добиться победы военным путем, а экономическое давление и санкции создают условия для возможного мира.

К слову, Дональд Трамп во время посещения саммита G7 заявил, что Вашингтон планирует сосредоточиться на урегулировании войны между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует вновь лично встретиться с лидером США Дональдом Трампомв среду, 17 июня. 

Читайте: Зеленский и Макрон обсуждали, как взаимодействовать с Трампом на саммите G7, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (24547) Трамп Дональд (8228) война в Украине (8476) Фридрих Мерц (445)
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Топ комментарии
+5
Найкращий і найкоротший шлях до миру --- вбити ще один мільйон рузкіх.

Досягти гарантованого миру на століття --- слід вбити 50 млн рузкіх.
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17.06.2026 01:21 Ответить
+3
Трамп завтра забуде де він був
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17.06.2026 00:59 Ответить
+2
БЛА БЛА БЛА БЛА.....ВСЕ.
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17.06.2026 01:15 Ответить
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Трамп завтра забуде де він був
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17.06.2026 00:59 Ответить
Але він не забуває, що він Трамп.
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17.06.2026 01:13 Ответить
БЛА БЛА БЛА БЛА.....ВСЕ.
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17.06.2026 01:15 Ответить
"За його словами, сторони погодилися посилювати підтримку Києва та одночасно збільшувати тиск на Росію."

Трохи довго вони цю блискучу та геніальну ідею народжували. ****, зробити це в 14му і справді зробити, а не домовлятися домовлятися, і нічого б взагалі не було і не треба булоб витрачати колосальні гроші на підтримку, і труситися від думки що русня піде далі, я вже не кажу скільки б хороших людей зараз були б живі...
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17.06.2026 01:18 Ответить
казки...
доня відкриє ***** все.
доня мочить Европу і Україну - не *****...
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17.06.2026 01:21 Ответить
Найкращий і найкоротший шлях до миру --- вбити ще один мільйон рузкіх.

Досягти гарантованого миру на століття --- слід вбити 50 млн рузкіх.
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17.06.2026 01:21 Ответить
Конкретніше!
Пропонують капітулювати Україні? Чи по корейському варіанту? Бо на додущення ***** я не сподіваюсь...
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17.06.2026 02:13 Ответить
гуляйте зеленого.....
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17.06.2026 02:26 Ответить
Кінець війни може бути лише один - повний колапс росії. Інше від лукавого.
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17.06.2026 05:35 Ответить
Подход может быть только один, по международному праву и Уставу ООН, все. Признайте ***** террористом и спонсором террористов, вводите эмбарго на торговлю с *****, это было нужно делать в 2014году!!!!
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17.06.2026 06:59 Ответить
Лицедій і падло, узгодило воно
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17.06.2026 07:49 Ответить
 
 