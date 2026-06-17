Европа и США согласовали подход к прекращению войны в Украине, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм в отношении согласованной позиции европейских лидеров и президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении на пресс-конференции в кулуарах саммита G7, которое цитирует 20 Minuten.

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Совместная позиция по войне и санкциям против РФ

Мерц отметил, что европейские лидеры и президент США обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине. По его словам, стороны договорились усиливать поддержку Киева и одновременно увеличивать давление на Россию.

Канцлер Германии выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в мирном процессе в дальнейшем станет еще более тесным.

"То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", – заявил Мерц.

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Мерц добавил, что обсуждались возможные новые санкции против России и дальнейшие шаги по принуждению Москвы к переговорам. По его мнению, Россия не сможет добиться победы военным путем, а экономическое давление и санкции создают условия для возможного мира.

К слову, Дональд Трамп во время посещения саммита G7 заявил, что Вашингтон планирует сосредоточиться на урегулировании войны между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует вновь лично встретиться с лидером США Дональдом Трампомв среду, 17 июня.

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