США вскоре смогут возобновить санкции против российской нефти, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Вашингтон сможет возобновить санкции против России, поскольку Ормузский пролив уже разблокирован, война с Ираном завершена, а нефть "движется".
Об этом он заявил во время встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахаяном на саммите G7 во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.
Санкции против РФ
"Скоро мы сможем это сделать, потому что нефть уже движется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотели препятствовать [поставкам] нефти. Мы готовы сделать это в ближайшее время, когда-нибудь",— заявил лидер США.
Что этому предшествовало?
- В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
- В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую закупку российской нефти и нефтепродуктов морским транспортом в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
- По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
- Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.
- Ряд европейских лидеров раскритиковал ослабление санкций против РФ.
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До речі, він вже обаму звинуватив у тому, що той дав зброї на 350 мільярдів.