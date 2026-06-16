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Новости Санкции США против России Заявления Трампа
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США вскоре смогут возобновить санкции против российской нефти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Вашингтон сможет возобновить санкции против России, поскольку Ормузский пролив уже разблокирован, война с Ираном завершена, а нефть "движется".

Об этом он заявил во время встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахаяном на саммите G7 во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Санкции против РФ

"Скоро мы сможем это сделать, потому что нефть уже движется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотели препятствовать [поставкам] нефти. Мы готовы сделать это в ближайшее время, когда-нибудь",— заявил лидер США.

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Что этому предшествовало?

  • В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
  • В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую закупку российской нефти и нефтепродуктов морским транспортом в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
  • По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
  • Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций. 
  • Ряд европейских лидеров раскритиковал ослабление санкций против РФ.

Читайте также: США хотели бы как можно скорее отменить исключения из санкций для российской нефти, — Рубио

Автор: 

нефть (2240) россия (97919) санкции (12068) США (29567) Трамп Дональд (8215)
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На ту осінь- через годів восім!
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16.06.2026 16:43 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4360585.html
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16.06.2026 17:34 Ответить
"Гине по 25 тисяч щодня", "байден дав їм 350 мільярдів", "якби я був президентом цієї війни б не було". Потім розмова з ****** і "у зеленського немає карт".

До речі, він вже обаму звинуватив у тому, що той дав зброї на 350 мільярдів.
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16.06.2026 16:46 Ответить
Коли настане це "невдовзі"??? Вони вже 3 місяці вільно торгують, а черговий термін спливає сьогодні.
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16.06.2026 16:52 Ответить
это все зависит от того, у трампы запор или понос
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16.06.2026 17:30 Ответить
 
 