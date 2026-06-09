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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Конгресс США ведет переговоры с Белым домом по поводу ужесточения санкций против РФ, — республиканец Скализ

Конгресс США

В США продолжаются переговоры между Конгрессом и Белым домом по поводу ужесточения новых санкций против России.

Об этом во время пресс-конференции заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ, передает Цензор.НЕТ.

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Ужесточение санкционных ограничений

Конгрессмен отметил, что дебаты с Белым домом носят достаточно "серьезный" характер, а сам он стремится к победе Украины в борьбе с РФ.

"Все мы, я поддерживаю украинцев, чтобы они смогли победить. Они невероятно героичны и смелы в этой борьбе. Мы хотим видеть большее давление на Россию. [...] Честно говоря, я думаю, что законопроект, за который голосовали на прошлой неделе, подрывает некоторые из этих усилий по усилению давления на Москву", — подчеркнул Скализ.

Чиновник США добавил, что сейчас "применяется лучший подход", чем предыдущая законодательная инициатива, одобренная Палатой представителей. В то же время Скализ не уточнил деталей.

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Что предшествовало?

  • В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
  • В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
  • По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
  • Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

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Краснов з зятьком та вітьком проти.
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09.06.2026 20:03 Ответить
та, що це за грьобана демократія?
які такі переговори між парламентом та президентом?
оно, у нас зелений гундосий юдо князь всіх визвав до себе, і всі радісно кабанчиком поскокали.
ніхто навіть і не думав питати про вову, чи про династію!
бо, є справи важливіше......
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09.06.2026 20:06 Ответить
Таке враження,що Конгрес США та Білий Дім дві окремі країни....
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09.06.2026 20:17 Ответить
Вы, билят, старые верните, которые ВРЕМЕННО отменили.
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09.06.2026 20:23 Ответить
16.06.26 минають 30 діб чергового зняття санкцій. І, бляха, я впевнений у продовженні цього терміну. А ще 01.07.26 у них, *****, хокей Підори!
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09.06.2026 21:16 Ответить
 
 