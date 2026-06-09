Конгресс США ведет переговоры с Белым домом по поводу ужесточения санкций против РФ, — республиканец Скализ

В США продолжаются переговоры между Конгрессом и Белым домом по поводу ужесточения новых санкций против России.

Об этом во время пресс-конференции заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ, передает Цензор.НЕТ.

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Ужесточение санкционных ограничений

Конгрессмен отметил, что дебаты с Белым домом носят достаточно "серьезный" характер, а сам он стремится к победе Украины в борьбе с РФ.

"Все мы, я поддерживаю украинцев, чтобы они смогли победить. Они невероятно героичны и смелы в этой борьбе. Мы хотим видеть большее давление на Россию. [...] Честно говоря, я думаю, что законопроект, за который голосовали на прошлой неделе, подрывает некоторые из этих усилий по усилению давления на Москву", — подчеркнул Скализ.

Чиновник США добавил, что сейчас "применяется лучший подход", чем предыдущая законодательная инициатива, одобренная Палатой представителей. В то же время Скализ не уточнил деталей.

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Что предшествовало?

В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.

По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

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