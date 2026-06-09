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Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
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Конгрес США веде перемовини з Білим домом щодо посилення санкцій проти РФ, - республіканець Скаліз

Конгрес США

У США тривають переговори між Конгресом та Білим домом щодо посилення нових санкцій проти Росії.

Про це під час пресконференції заявив лідер республіканської більшості у Палаті представників Стів Скаліз, передає Цензор.НЕТ.

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Посилення санкційних обмежень

Конгресмен зазначив, що дебати з Білим домом є досить "серйозними", а сам він прагне перемоги України у боротьбі з РФ.

"Усі ми, я підтримую українців, щоб вони могли перемогти. Вони неймовірно героїчні та сміливі в цій боротьбі. Ми хочемо бачити більший тиск на Росію. [...] Чесно кажучи, я думаю, що законопроєкт, за який голосували минулого тижня, підриває деякі з цих зусиль щодо посилення тиску на Москву", - наголосив Скаліз.

Посадовець США додав, що зараз "застосовується кращий підхід", ніж попередня законодавча ініціатива, схвалена Палатою представників. Водночас Скаліз не уточнив деталей.

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Що передувало?

  • У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
  • У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
  • За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.
  • Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

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Краснов з зятьком та вітьком проти.
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09.06.2026 20:03 Відповісти
та, що це за грьобана демократія?
які такі переговори між парламентом та президентом?
оно, у нас зелений гундосий юдо князь всіх визвав до себе, і всі радісно кабанчиком поскокали.
ніхто навіть і не думав питати про вову, чи про династію!
бо, є справи важливіше......
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09.06.2026 20:06 Відповісти
Таке враження,що Конгрес США та Білий Дім дві окремі країни....
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09.06.2026 20:17 Відповісти
Вы, билят, старые верните, которые ВРЕМЕННО отменили.
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09.06.2026 20:23 Відповісти
 
 