Конгрес США веде перемовини з Білим домом щодо посилення санкцій проти РФ, - республіканець Скаліз

У США тривають переговори між Конгресом та Білим домом щодо посилення нових санкцій проти Росії.

Про це під час пресконференції заявив лідер республіканської більшості у Палаті представників Стів Скаліз, передає Цензор.НЕТ.

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Посилення санкційних обмежень

Конгресмен зазначив, що дебати з Білим домом є досить "серйозними", а сам він прагне перемоги України у боротьбі з РФ.

"Усі ми, я підтримую українців, щоб вони могли перемогти. Вони неймовірно героїчні та сміливі в цій боротьбі. Ми хочемо бачити більший тиск на Росію. [...] Чесно кажучи, я думаю, що законопроєкт, за який голосували минулого тижня, підриває деякі з цих зусиль щодо посилення тиску на Москву", - наголосив Скаліз.

Посадовець США додав, що зараз "застосовується кращий підхід", ніж попередня законодавча ініціатива, схвалена Палатою представників. Водночас Скаліз не уточнив деталей.

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Що передувало?

У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

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