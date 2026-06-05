Палата представників США ухвалила закон про підтримку України та санкції проти РФ

Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України. Передбачено військову допомогу, відбудову країни та санкції проти Росії. Документ ще має розглянути Сенат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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Документ підтримали 226 законодавців, а 195 виступили проти.

"У законопроєкті йдеться про війну між Україною та Росією, надання підтримки Україні та певним європейським державам, а також запровадження покарання для Росії та інших іноземних сторін", - вказується в пояснювальній записці.

Як зазначається, у разі набуття законопроєктом чинності, буде створено фонд відбудови України та продовжено повноваження президента США стосовно надання їй військової допомоги. Окрім того, передбачається розширити санкційні заходи проти Росії.

Документ ще має бути схвалений у Сенаті, але наразі це малоймовірно, оскільки більшість у верхній палаті Конгресу утримує Республіканська партія.

За даними CNN, спікер Палати громад Майк Джонсон закликав республіканців не підтримувати законопроєкт, аби "дати президентові Трампу простір для перемовин з Росією".

Проте 18 республіканців підтримали документ. Таким чином ця ініціатива стала двопартійною.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що без військової підтримки з боку Вашингтона та особисто наданого ним озброєння на початку війни Україна припинила б своє існування за "1-2 дні".

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