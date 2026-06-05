Поїду туди щойно зможу: мер Парижа планує відвідати Київ

Мер Парижа Еммануель Грегуар заявив про намір відвідати Київ, щойно матиме таку можливість, та закликав інших мерів здійснювати подібні візити на підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час пресконференції за підсумками саміту Urban7 у французькому Нансі.

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Підтримка Києва через міську співпрацю

Грегуар нагадав, що між Парижем і Києвом уже кілька років діє протокол про співпрацю. За його словами, столиця Франції продовжує підтримувати Україну в низці напрямів.

Йдеться про електропостачання, забезпечення харчуванням, відновлення будівель, зокрема лікарень та інших стратегічних об’єктів. Також Франція надає експертну підтримку з різних питань.

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Заклик до міжнародної солідарності мерів

Мер Парижа наголосив, що наразі не може назвати конкретну дату поїздки до України, однак пообіцяв відвідати Київ за першої можливості.

Він також закликав інших мерів приєднуватися до таких візитів, щоб демонструвати підтримку українцям.

"Я не знаю, коли саме… щойно зможу, я поїду туди, і закликаю інших мерів це робити", – додав Грегуар.

Раніше повідомлялося, що столицю України відвідав генсек НАТО Марк Рютте.

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