Поеду туда, как только смогу: мэр Парижа планирует посетить Киев

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар заявил о намерении посетить Киев, как только у него появится такая возможность, и призвал других мэров совершать подобные визиты в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита Urban7 во французском Нанси.

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Поддержка Киева через городское сотрудничество

Грегуар напомнил, что между Парижем и Киевом уже несколько лет действует протокол о сотрудничестве. По его словам, столица Франции продолжает поддерживать Украину по ряду направлений.

Речь идет об электроснабжении, обеспечении продовольствием, восстановлении зданий, в частности больниц и других стратегических объектов. Также Франция оказывает экспертную поддержку по различным вопросам.

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Призыв к международной солидарности мэров

Мэр Парижа подчеркнул, что пока не может назвать конкретную дату поездки в Украину, однако пообещал посетить Киев при первой возможности.

Он также призвал других мэров присоединяться к таким визитам, чтобы продемонстрировать поддержку украинцам.

"Я не знаю, когда именно… как только смогу, я поеду туда, и призываю других мэров делать то же самое", – добавил Грегуар.

Ранее сообщалось, что столицу Украины посетил генсек НАТО Марк Рютте.

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