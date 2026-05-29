Кит Келлог объявил о планах приехать в Киев

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует посетить Киев летом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерала в отставке во время онлайн-выступления на Черноморском форуме по безопасности.

Планы визита в Киев

По словам Келлога, он хотел бы быть рядом с украинцами уже сейчас, однако это невозможно.

"Я планирую быть в Киеве в конце лета и надеюсь, что мы сможем встретиться", – заявил он.

Заявления о войне и России

Напомним, Кит Келлог ранее сделал заявление относительно ситуации на фронте, в котором раскритиковал российские пропагандистские утверждения об "успехах" РФ. Он также призвал Кремль к реальным переговорам.

По его словам, результаты российской агрессии за последние годы незначительны по сравнению с затраченными ресурсами.

Келлог также заявил, что Владимир Путин создал для России серьезную проблему. По разным оценкам, потери РФ составляют от 1,2 до 1,4 млн человек убитыми и ранеными.

Критика международных структур

Ранее отставной генерал-лейтенант Кит Келлог резко высказался в адрес НАТО, назвав Альянс "трусливым" из-за реакции на современные угрозы, в частности конфликт в Иране.