Новости Визит Келлога в Киев
Кит Келлог объявил о планах приехать в Киев

Келлог планирует приехать в Украину

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует посетить Киев летом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерала в отставке во время онлайн-выступления на Черноморском форуме по безопасности.

Планы визита в Киев

По словам Келлога, он хотел бы быть рядом с украинцами уже сейчас, однако это невозможно.

"Я планирую быть в Киеве в конце лета и надеюсь, что мы сможем встретиться", – заявил он.

Заявления о войне и России

Напомним, Кит Келлог ранее сделал заявление относительно ситуации на фронте, в котором раскритиковал российские пропагандистские утверждения об "успехах" РФ. Он также призвал Кремль к реальным переговорам.

По его словам, результаты российской агрессии за последние годы незначительны по сравнению с затраченными ресурсами.

Келлог также заявил, что Владимир Путин создал для России серьезную проблему. По разным оценкам, потери РФ составляют от 1,2 до 1,4 млн человек убитыми и ранеными.

Критика международных структур

Ранее отставной генерал-лейтенант Кит Келлог резко высказался в адрес НАТО, назвав Альянс "трусливым" из-за реакции на современные угрозы, в частности конфликт в Иране.

Попрацює ППО?
29.05.2026 20:32 Ответить
З високою вірогідністю навпаки. ***** так поплавило, шо він обстрілює навіть коли є представники інших держав. Один із засобів поводити Трампону по губах.
29.05.2026 20:35 Ответить
То працювало, коли він був діючим "спецпредставником"...
29.05.2026 20:47 Ответить
Цей Кіт наш 🐱 кіт !

чи ви хочете бачити вітькова та зятькова ?

.
29.05.2026 20:37 Ответить
Вже на ППО він не тягне, бо звільнений Трампом. Дід може і не поганий, але всі повинні пам'ятати, що він ніс коли був у команді підстаркуватої златовласки.
29.05.2026 20:39 Ответить
порівнюючи із златовласкою, Кіт 🐱 просто 👼🏿 ангел і кладєзь мудрості

.
29.05.2026 20:52 Ответить
Громадянська позиція. Інколи коли був у команді рудого МУСІВ волати в унісон. Але ми (хто хтів) завжди міг почути його думку... Йсе політика,Карле!! Як кажуть у нас на Закарпатщині!
29.05.2026 20:55 Ответить
Знову буде давити на капітуляцію і розказувати що Україна це віслюк якого потрібно бити по носі?
29.05.2026 21:36 Ответить
була на Кіта сердита , але виявилося шо він і совість з розумом має , і взагалі сміливий інтелігент ... тому і не зміг працювати з командою під* філа, Булого дурдому ...
29.05.2026 21:44 Ответить
 
 