Свириденко посетит Литву и проведет совместное заседание правительств

На следующей неделе премьер-министр Украины Юлия Свириденко посетит Литву с официальным визитом, в рамках которого запланировано совместное заседание правительств двух стран.

Об этом говорится в сообщении LRT, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Встречи на высшем уровне

В понедельник запланированы переговоры Юлии Свириденко с президентом Литвы Гитанасом Науседой, председателем Сейма Юозасом Олекасом и премьер-министром Ингой Ругинене.

Также запланирована отдельная встреча тет-а-тет между главами правительств Украины и Литвы. После этого состоится совместное заседание правительств обоих государств.

Ключевые темы переговоров

Как отметил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас, основное внимание стороны уделят вопросам двустороннего сотрудничества, поддержке Украины и европейской безопасности.

Отдельно обсудят опыт Украины в укреплении устойчивости государства и подготовке к кризисным ситуациям.

"Во время визита запланирована личная встреча между ней и премьер-министром Ингой Ругинене, а также совместное заседание правительств Литвы и Украины", — сообщил Игнас Добровольскас.

Это первый визит Юлии Свириденко в Литву в качестве премьер-министра Украины.

Автор: 

визит (3220) Литва (2723) заседание правительства (118) Свириденко Юлия (464)
Розповість, мабуть, як можна не за цільовим призначенням та у порушення вимог Бюджетного Кодексу, розтринькати до 01.06.2026, гроші з Резервного фонду Держбюджету України, на просто хатєлки зеленського оманського!!??
показать весь комментарий
29.05.2026 18:47 Ответить
а ексзавгосп полєтіт разом зі стуардєсою? може, там шпалери й золотий унітаз підбере для "нєсвойєй рєзідєнціі ер-2"
показать весь комментарий
29.05.2026 18:56 Ответить
 
 