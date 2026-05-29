Свириденко посетит Литву и проведет совместное заседание правительств
На следующей неделе премьер-министр Украины Юлия Свириденко посетит Литву с официальным визитом, в рамках которого запланировано совместное заседание правительств двух стран.
Об этом говорится в сообщении LRT, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Встречи на высшем уровне
В понедельник запланированы переговоры Юлии Свириденко с президентом Литвы Гитанасом Науседой, председателем Сейма Юозасом Олекасом и премьер-министром Ингой Ругинене.
Также запланирована отдельная встреча тет-а-тет между главами правительств Украины и Литвы. После этого состоится совместное заседание правительств обоих государств.
Ключевые темы переговоров
Как отметил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас, основное внимание стороны уделят вопросам двустороннего сотрудничества, поддержке Украины и европейской безопасности.
Отдельно обсудят опыт Украины в укреплении устойчивости государства и подготовке к кризисным ситуациям.
"Во время визита запланирована личная встреча между ней и премьер-министром Ингой Ругинене, а также совместное заседание правительств Литвы и Украины", — сообщил Игнас Добровольскас.
Это первый визит Юлии Свириденко в Литву в качестве премьер-министра Украины.
