Свириденко відвідає Литву і проведе спільне засідання урядів
Наступного тижня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідає Литву з офіційним візитом, у межах якого заплановано спільне засідання урядів двох країн.
Про це йдеться у повідомленні LRT, яке цитує Цензор.НЕТ.
Зустрічі на найвищому рівні
У понеділок передбачені переговори Юлії Свириденко з президентом Литви Гітанасом Науседою, головою Сейму Юозасом Олекасом та прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене.
Також запланована окрема зустріч тет-а-тет між главами урядів України та Литви. Після цього відбудеться спільне засідання урядів обох держав.
Ключові теми переговорів
Як зазначив радник прем’єр-міністерки Литви Ігнас Добровольскас, основну увагу сторони приділять питанням двосторонньої співпраці, підтримці України та європейській безпеці.
Окремо обговорять досвід України у зміцненні стійкості держави та підготовці до кризових ситуацій.
"Під час візиту заплановано зустріч віч-на-віч між нею та прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене, а також спільне засідання урядів Литви та України", – повідомив Ігнас Добровольскас.
Це перший візит Юлії Свириденко до Литви на посаді прем’єр-міністерки України.
