Свириденко відвідає Литву і проведе спільне засідання урядів

Наступного тижня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідає Литву з офіційним візитом, у межах якого заплановано спільне засідання урядів двох країн.

Про це йдеться у повідомленні LRT, яке цитує Цензор.НЕТ.

Зустрічі на найвищому рівні

У понеділок передбачені переговори Юлії Свириденко з президентом Литви Гітанасом Науседою, головою Сейму Юозасом Олекасом та прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене.

Також запланована окрема зустріч тет-а-тет між главами урядів України та Литви. Після цього відбудеться спільне засідання урядів обох держав.

Ключові теми переговорів

Як зазначив радник прем’єр-міністерки Литви Ігнас Добровольскас, основну увагу сторони приділять питанням двосторонньої співпраці, підтримці України та європейській безпеці.

Окремо обговорять досвід України у зміцненні стійкості держави та підготовці до кризових ситуацій.

"Під час візиту заплановано зустріч віч-на-віч між нею та прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене, а також спільне засідання урядів Литви та України", – повідомив Ігнас Добровольскас.

Це перший візит Юлії Свириденко до Литви на посаді прем’єр-міністерки України.

