Захист критичної інфраструктури: Перший етап будівництва мають завершити до 1 червня

В Україні до 1 червня цього року має бути завершений перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами засідання Координаційного центру .

"Разом із головами обласних військових адміністрацій оновили перелік об'єктів у межах Планів стійкості та затвердили подальші роботи відповідно до концепції "Країна-фортеця", – повідомила Свириденко.

За її словами, на реалізацію заходів фізичного захисту спрямовано 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано. Зокрема, кошти йдуть на завершення перехідних об'єктів та авансування нових об'єктів, визначених планами.

Окремо на засіданні обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV-дронів.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів України визначив Державну спеціальну службу транспорту Міністерства оборони замовником робіт із захисту критичної інфраструктури.

Перед тим Кабінет Міністрів схвалив розроблені Міністерством економіки зміни до правил публічних закупівель. Вони дозволять громадам швидше готуватися до викликів воєнного часу.

Окрім того, уряд сформував портфель із 26 спеціальних проєктів для захисту критичної системи водопостачання. Йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд і ключових елементів інфраструктури.

Підтримка енергетики

Нагадаємо, раніше в травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже підключено до енергосистеми установки зберігання електроенергії (УЗЕ) загальною потужністю 600 МВт, тоді як у 2024 році цей показник становив лише 2 МВт.

На початку травня повідомлялося, що підприємства тепло- та водопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, однак до зими ці потреби мають бути закриті повністю.

13 березня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що уряд України планує в цьому році залучити від міжнародних партнерів 5 млрд євро на відновлення та модернізацію енергетики.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".