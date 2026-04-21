Захист критичної інфраструктури: Кабмін визначив Держспецтрансслужбу замовником робіт. Що передбачено?

Кабінет Міністрів України визначив Державну спеціальну службу транспорту Міністерства оборони замовником робіт із захисту критичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.



Який захист передбачено

Зокрема, йдеться про захист стратегічно важливих об'єктів у таких сферах:

паливно-енергетичний сектор;

залізничний транспорт;

системи життєзабезпечення критичної інфраструктури.

Що робитиме Служба

"Відтепер Держспецтрансслужба офіційно може замовляти будівництво, реконструкцію, ремонт та інші інженерно-технічні роботи, потрібні для захисту таких об'єктів. Також вона отримала право безпосередньо залучати свої підрозділи до виконання робіт", – зазначили в Міноборони.

Там додали, щ рішення має пришвидшити інженерні роботи та посилити захист об'єктів, від яких залежить життєдіяльність країни.

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Захист критичної інфраструктури

Як раніше повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, в Україні за минулий тиждень темпи інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури зросли на 20%.

Як повідомлялося, уряд сформував портфель із 26 спеціальних проєктів для захисту критичної системи водопостачання. Йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд і ключових елементів інфраструктури.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів схвалив розроблені Міністерством економіки зміни до правил публічних закупівель. Вони дозволять громадам швидше готуватися до викликів воєнного часу.

Також повідомлялося, що в Україні станом на 9 квітня було виконано понад 50% підготовчого етапу робіт із підготовки до наступного опалювального сезону.

Плани стійкості

У березні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Перед тим, на засіданні Ради націоналної безпеки й оборони, були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому президент Володимир Зеленський знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, зокрема й резервних.

13 березня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що уряд України планує в цьому році залучити від міжнародних партнерів 5 млрд євро на відновлення та модернізацію енергетики.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".