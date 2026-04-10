Кабмін спростив закупівлі для захисту критичної інфраструктури. Що змінилося?

Кабінет Міністрів схвалив розроблені Міністерством економіки зміни до правил публічних закупівель. Вони дозволять громадам швидше готуватися до викликів воєнного часу.

Ці зміни підготовлені на виконання комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст з урахуванням рекомендацій НАЗК для мінімізації ризиків у процесі публічних закупівель, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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"В умовах постійної загрози обстрілів традиційні процедури відкритих торгів можуть займати довгий час. Прийняті нововведення дозволять максимально швидко відновлювати пошкоджене обладнання, будувати нові об’єкти розподіленої генерації та забезпечувати резервне живлення для систем життєзабезпечення міст", ‒ пояснили у відомстві.

Основні зміни:

До 15 жовтня 2026 року продовжено можливість укладати прямі договори для реалізації експериментальних проєктів з будівництва та ремонту об’єктів критичної інфраструктури в паливно-енергетичному та житлово-комунальному секторах.

Відтепер за прямими договорами можна закуповувати не лише енергообладнання (генератори, когенераційні установки, трансформатори), а й роботи та послуги з їх встановлення та фізичного захисту.

Можна оперативно проводити технічне обслуговування когенераційних установок. Це дозволить уникнути тривалих зупинок тепло- та електропостачання через бюрократичні затримки.

Очікується, що всі закупівлі здійснюватимуться з дотриманням принципів прозорості. Інформацію про договори розміщуватимуть у системі Prozorro, проте без відкритого доступу до чутливих даних, щоб не наражати об’єкти на небезпеку.

Нагадаємо, уряд надав Державному оператору тилу статус централізованої закупівельної організації. Це дозволить спростити та пришвидшити закупівлю транспорту для підрозділів Сил оборони за децентралізовані бюджети.

Як повідомлялося, Державне підприємство "Відновлення критичної інфраструктури" Агентства відновлення замовило обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для територіальних громад на 519,82 млн грн з ПДВ. Йдеться про дизель-генераторні установки на стандартну трифазну низьку напругу 0,4 кВ, яка використовується для живлення кінцевих споживачів ‒ житлових будинків, офісів або підприємств.