3 733 16

Келлог - россиянам: Вы не выиграете эту войну, вы проиграете

Бывший специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что Россия проигрывает войну и должна сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинцам стоит отдать должное, если сравнивать их с РФ.

По мнению Келлога, у Путина есть проблема. 

"Когда вы смотрите на уровень его потерь, сейчас он потерял около 1,2-1,4 миллиона погибших и раненых в этой войне. Они покинули Афганистан, потеряв всего 18 000 человек. Так что у него есть проблема экономического характера. ... Знаете, украинцы потеряли лишь около 1% территории, которой они владели с 2014 года..... Я бы сказал россиянам: вы не выиграете эту войну, вы проиграете эту войну. Знаете, мое представление о победе заключается в том, что вы были бы по ту сторону реки Днепр", - подчеркнул генерал.

Келлог считает, что РФ стоит начать переговоры.

Также он отметил, что РФ не может захватить остальную часть Донбасса. У Украины там есть три укрепленных города.

"Я был на этой территории, это укрепленная территория", - добавил он.

война (1526) россия (97385) Келлог Кит (257)
Як стають "ЕКС-" - так і починають розумні речі говорить... Таке враження, що у них, після звільнення з посад, з рота знімають "намордники", а з очей - "шори"...
04.05.2026 09:25 Ответить
Але тільки ми, поки що, програємо цю війну.
04.05.2026 09:27 Ответить
київ за три дні, відміною параду на красной пл.?
04.05.2026 09:28 Ответить
Ми не "програємо"... Ми - ПРОТИСТОЇМО...
04.05.2026 09:31 Ответить
Ви -так. А Україна тримається!
04.05.2026 12:05 Ответить
І "що то є?"
04.05.2026 12:07 Ответить
поки що Україна програє війскові операції і втрачає частину своїх територій ,але це не є ознакою того,що вона програє війну
04.05.2026 09:43 Ответить
всі колишні такі гарнюні.
трамп, після розмови з другом ******, впевнено напердів, що україна вже програла і іран теж переможений.
але, парад відмінили.....
але, затока заблокована і ксір тикають голі сраки рудому генію.
04.05.2026 09:27 Ответить
українці втратили лише близько 1% землі, яку вони мали з 2014 року. Джерело: https://censor.net/ua/n4001329
Шось в нього з процентами не правильно
04.05.2026 09:29 Ответить
Я терпіти не можу цих колишніх. При владі язик був в одному місці, а зараз герой.
04.05.2026 09:39 Ответить
Та всі ми колись стаємо колишніми...
04.05.2026 09:42 Ответить
При владі вони висловюють провладну точку зору.
Ставши еск- власну.
04.05.2026 09:51 Ответить
Та згоден.
04.05.2026 09:56 Ответить
Россия, конечно проиграет, но и Украина не выиграет.
04.05.2026 09:58 Ответить
Тут він правий - рф програє цю війну. Так само як і Україна. Справжні переможці і вигодонабувачі (Китає, ЄС, США) участі у ній не беруть, але активно підливають масло у вогонь.
04.05.2026 10:08 Ответить
Досить думок! Давайте підмогу!!!
04.05.2026 10:51 Ответить
 
 