Келлог - россиянам: Вы не выиграете эту войну, вы проиграете

Бывший специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что Россия проигрывает войну и должна сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинцам стоит отдать должное, если сравнивать их с РФ.

По мнению Келлога, у Путина есть проблема.

"Когда вы смотрите на уровень его потерь, сейчас он потерял около 1,2-1,4 миллиона погибших и раненых в этой войне. Они покинули Афганистан, потеряв всего 18 000 человек. Так что у него есть проблема экономического характера. ... Знаете, украинцы потеряли лишь около 1% территории, которой они владели с 2014 года..... Я бы сказал россиянам: вы не выиграете эту войну, вы проиграете эту войну. Знаете, мое представление о победе заключается в том, что вы были бы по ту сторону реки Днепр", - подчеркнул генерал.

Келлог считает, что РФ стоит начать переговоры.

Также он отметил, что РФ не может захватить остальную часть Донбасса. У Украины там есть три укрепленных города.

"Я был на этой территории, это укрепленная территория", - добавил он.

