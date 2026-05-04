Келлог - росіянам: Ви не виграєте цю війну, ви програєте
Колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Росія програє війну та має сісти за стіл переговорів.
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українцям варто віддати належне, якщо порівняти їх з РФ.
На думку Келлога, у Путіна є проблема.
"Коли ви дивитесь на рівень його втрат, зараз він втратив близько 1,2-1,4 мільйона загиблих і поранених у цій війні. Вони залишили Афганістан після втрати лише 18 000. Тож у нього є проблема економічно. ... Знаєте, українці втратили лише близько 1% землі, яку вони мали з 2014 року..... Я б сказав росіянам: ви не виграєте цю війну, ви програєте цю війну. Знаєте, моє уявлення про перемогу полягає в тому, що ви були б по той бік річки Дніпро", - наголосив генерал.
Келлог вважає, що РФ варто почати переговори.
Також він зазначив, що РФ не може захопити решту Донбасу. В України там є три укріплених міста.
"Я був на цій території, це укріплена територія", - додав він.
Шось в нього з процентами не правильно
