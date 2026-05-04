Новини Келлог про Путіна
Келлог - росіянам: Ви не виграєте цю війну, ви програєте

Келлог звернувся до росіян щодо війни в Україні

Колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Росія програє війну та має сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, українцям варто віддати належне, якщо порівняти їх з РФ.

На думку Келлога, у Путіна є проблема. 

"Коли ви дивитесь на рівень його втрат, зараз він втратив близько 1,2-1,4 мільйона загиблих і поранених у цій війні. Вони залишили Афганістан після втрати лише 18 000. Тож у нього є проблема економічно. ... Знаєте, українці втратили лише близько 1% землі, яку вони мали з 2014 року..... Я б сказав росіянам: ви не виграєте цю війну, ви програєте цю війну. Знаєте, моє уявлення про перемогу полягає в тому, що ви були б по той бік річки Дніпро", - наголосив генерал.

Келлог вважає, що РФ варто почати переговори.

Також він зазначив, що РФ не може захопити решту Донбасу. В України там є три укріплених міста.

"Я був на цій території, це укріплена територія", - додав він.

війна (1609) росія (69815) Келлог Кіт (258)
Топ коментарі
Як стають "ЕКС-" - так і починають розумні речі говорить... Таке враження, що у них, після звільнення з посад, з рота знімають "намордники", а з очей - "шори"...
04.05.2026 09:25 Відповісти
Але тільки ми, поки що, програємо цю війну.
04.05.2026 09:27 Відповісти
київ за три дні, відміною параду на красной пл.?
04.05.2026 09:28 Відповісти
Ми не "програємо"... Ми - ПРОТИСТОЇМО...
04.05.2026 09:31 Відповісти
Ви -так. А Україна тримається!
04.05.2026 12:05 Відповісти
І "що то є?"
04.05.2026 12:07 Відповісти
поки що Україна програє війскові операції і втрачає частину своїх територій ,але це не є ознакою того,що вона програє війну
04.05.2026 09:43 Відповісти
всі колишні такі гарнюні.
трамп, після розмови з другом ******, впевнено напердів, що україна вже програла і іран теж переможений.
але, парад відмінили.....
але, затока заблокована і ксір тикають голі сраки рудому генію.
04.05.2026 09:27 Відповісти
Шось в нього з процентами не правильно
Шось в нього з процентами не правильно
04.05.2026 09:29 Відповісти
Я терпіти не можу цих колишніх. При владі язик був в одному місці, а зараз герой.
04.05.2026 09:39 Відповісти
Та всі ми колись стаємо колишніми...
04.05.2026 09:42 Відповісти
При владі вони висловюють провладну точку зору.
Ставши еск- власну.
04.05.2026 09:51 Відповісти
Та згоден.
04.05.2026 09:56 Відповісти
Россия, конечно проиграет, но и Украина не выиграет.
04.05.2026 09:58 Відповісти
Тут він правий - рф програє цю війну. Так само як і Україна. Справжні переможці і вигодонабувачі (Китає, ЄС, США) участі у ній не беруть, але активно підливають масло у вогонь.
04.05.2026 10:08 Відповісти
Досить думок! Давайте підмогу!!!
04.05.2026 10:51 Відповісти
 
 