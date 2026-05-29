1 051 10

Кіт Келлог оголосив про плани приїхати до Києва

Келлог планує приїхати в Україну

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог планує відвідати Київ влітку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві генерала у відставці під час онлайн-виступу на Чорноморському безпековому форумі.

Плани візиту до Києва

За словами Келлога, він хотів би бути поруч з українцями вже зараз, однак це неможливо.

"Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися", – заявив він.

Заяви про війну та Росію

Нагадаємо, Кіт Келлог раніше зробив заяву щодо ситуації на фронті, в якій розкритикував російські пропагандистські твердження про "успіхи" РФ. Він також закликав Кремль до реальних переговорів.

За його словами, результати російської агресії за останні роки є незначними порівняно з витраченими ресурсами.

Келлог також заявив, що Володимир Путін створив для Росії серйозну проблему. За різними оцінками, втрати РФ становлять від 1,2 до 1,4 млн осіб убитими та пораненими.

Критика міжнародних структур

Раніше відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог різко висловився щодо НАТО, назвавши Альянс "боягузливим" через реакцію на сучасні загрози, зокрема конфлікт в Ірані.

Топ коментарі
Цей Кіт наш 🐱 кіт !

чи ви хочете бачити вітькова та зятькова ?

.
29.05.2026 20:37 Відповісти
З високою вірогідністю навпаки. ***** так поплавило, шо він обстрілює навіть коли є представники інших держав. Один із засобів поводити Трампону по губах.
29.05.2026 20:35 Відповісти
Вже на ППО він не тягне, бо звільнений Трампом. Дід може і не поганий, але всі повинні пам'ятати, що він ніс коли був у команді підстаркуватої златовласки.
29.05.2026 20:39 Відповісти
Попрацює ППО?
29.05.2026 20:32 Відповісти
З високою вірогідністю навпаки. ***** так поплавило, шо він обстрілює навіть коли є представники інших держав. Один із засобів поводити Трампону по губах.
29.05.2026 20:35 Відповісти
29.05.2026 20:35 Відповісти
То працювало, коли він був діючим "спецпредставником"...
29.05.2026 20:47 Відповісти
29.05.2026 20:47 Відповісти
29.05.2026 20:37 Відповісти
29.05.2026 20:39 Відповісти
порівнюючи із златовласкою, Кіт 🐱 просто 👼🏿 ангел і кладєзь мудрості
29.05.2026 20:52 Відповісти

29.05.2026 20:52 Відповісти
Громадянська позиція. Інколи коли був у команді рудого МУСІВ волати в унісон. Але ми (хто хтів) завжди міг почути його думку... Йсе політика,Карле!! Як кажуть у нас на Закарпатщині!
29.05.2026 20:55 Відповісти
29.05.2026 20:55 Відповісти
Знову буде давити на капітуляцію і розказувати що Україна це віслюк якого потрібно бити по носі?
29.05.2026 21:36 Відповісти
29.05.2026 21:36 Відповісти
була на Кіта сердита , але виявилося шо він і совість з розумом має , і взагалі сміливий інтелігент ... тому і не зміг працювати з командою під* філа, Булого дурдому ...
29.05.2026 21:44 Відповісти
29.05.2026 21:44 Відповісти
Буде підбадьорювання, ой як добре.
29.05.2026 22:15 Відповісти
 
 