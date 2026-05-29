Кіт Келлог оголосив про плани приїхати до Києва
Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог планує відвідати Київ влітку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві генерала у відставці під час онлайн-виступу на Чорноморському безпековому форумі.
Плани візиту до Києва
За словами Келлога, він хотів би бути поруч з українцями вже зараз, однак це неможливо.
"Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися", – заявив він.
Заяви про війну та Росію
Нагадаємо, Кіт Келлог раніше зробив заяву щодо ситуації на фронті, в якій розкритикував російські пропагандистські твердження про "успіхи" РФ. Він також закликав Кремль до реальних переговорів.
За його словами, результати російської агресії за останні роки є незначними порівняно з витраченими ресурсами.
Келлог також заявив, що Володимир Путін створив для Росії серйозну проблему. За різними оцінками, втрати РФ становлять від 1,2 до 1,4 млн осіб убитими та пораненими.
Критика міжнародних структур
Раніше відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог різко висловився щодо НАТО, назвавши Альянс "боягузливим" через реакцію на сучасні загрози, зокрема конфлікт в Ірані.
