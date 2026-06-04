"Київміськбуд" цього року після докапіталізації планує ввести в експлуатацію шість ЖК

Холдингова компанія "Київміськбуд" поновила будівельні роботи на 11 з 24 житлових комплексів і планує ввести в експлуатацію шість із них до кінця поточного року.

Про це йдеться в повідомлені компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Київміськбуд" у березні поточного року відновив будівельні роботи на об'єктах із високим ступенем готовності.

Де тривають роботи

На сьогодні поновлені роботи на 11 із 24 житлових комплексів.

Улітку цього року компанія розраховує повернутися до робіт у ЖК "Абрикосовий", восени – у ЖК "Академ Парк", а наразі триває підготовка до відновлення будівництва ЖК "Отрада", "Мілос" та "Лейк Хаус".

До кінця року "Київміськбуд" планує ввести в експлуатацію шість, зокрема це такі ЖК:

"Гвардійський",

"Фрідом",

"Райдужний",

"Поділ Град",

"Твін Хаус",

перший будинок ЖК "Оберіг-2".

Як зазначається, це дозволить забезпечити житлом 3775 родин.

Окрім того, за даними компанії, ще 3800 родин заселяться у власні домівки у 2027 році.

Холдингова компанія "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 акціонерних товариств, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена. Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міськрада.

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Докапіталізація "Київміськбуду"

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2025 року ПрАТ "ХК "Київміськбуд" було докапіталізовано на 2,56 млрд грн завдяки підтримці Київської міської ради.

У липні акціонери ПрАТ "ХК "Київміськбуд" підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових акцій.

До того повідомлялося, що влада Києва планувала ще в лютому 2025 року докапіталізувати "Київміськбуд" на 2,6 млрд грн із міського бюджету.

У середині травня 2026 року "Київміськбуд" остаточно завершив докапіталізацію на понад 2,56 млрд грн.