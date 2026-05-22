"Київміськбуд" остаточно завершив докапіталізацію на понад 2,5 мільярда. Які ЖК уже відновлюються?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала звіт про результати емісії акцій "Київмісьбуду" без здійснення публічної пропозиції.

Відповідна постанова набрала чинності з дня прийняття, 20 травня 2026 року, передає Інтерфакс-Україна.

"Це фінальний етап докапіталізації компанії, яка відбулася завдяки підтримці міської влади. [...] Ми отримали дієвий інструмент для відновлення активної діяльності "Київміськбуду" та безумовного виконання всіх зобов’язань перед інвесторами та громадою в повному обсязі", – зазначив голова правління "Київміськбуду" Валерій Засуцький.

Холдингова компанія "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 акціонерних товариств, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена. Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міськрада.

Докапіталізація "Київміськбуду"

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2025 року ПрАТ "ХК "Київміськбуд" було докапіталізовано на 2,56 млрд грн завдяки підтримці Київської міської ради.

У липні акціонери ПрАТ "ХК "Київміськбуд" підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових акцій.

До того повідомлялося, що влада Києва планувала ще в лютому 2025 року докапіталізувати "Київміськбуд" на 2,6 млрд грн із міського бюджету.

Відновлення будівництва

У березні 2026 року "Київміськбуд" після докапіталізації відновив будівельні роботи на майданчиках компанії.

На балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчиків, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.

Роботи було відновлено на наступних об'єктах:

"Поділ Град" (вул. Дегтярна),

"Гвардійський" (вул. Алмазова, 18/7),

"Райдужний" (вул. Кібальчича, 2),

Freedom (Броварський проспект).

Окрім того, компанія також відновила роботи на об'єктах із високим ступенем готовності та проєктах, що мають критичне соціальне значення (частка житла для військовослужбовців та працівників системи Міністерства внутрішніх справ), зокрема: