Порятунок "Київміськбуду": Акціонери схвалили докапіталізацію на 2,6 мільярда з бюджету Києва

Акціонери ПрАТ "ХК "Київміськбуд" підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових акцій.

Таке рішення було ухвалене на зборах акціонерів 23 червня з метою фінансової стабілізації компанії та забезпечення виконання зобовʼязань перед інвесторами, які вклали кошти в обʼєкти нерухомості, повідомляє пресслужба "Київміськбуду".

Для збільшення капіталу "Київміськбуд" випустить 10,24 мільярда нових акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Емісія відбуватиметься без здійснення публічної пропозиції, а розміщення акцій заплановано з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

"Докапіталізація стала вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів", — прокоментувала Світлана Самсонова, виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ "ХК "Київміськбуд"

Після докапіталізації частка КМДА у статутному капіталі товариства зросте з 80% до приблизно 99,87%, що дозволить забезпечити стабільне управління компанією в інтересах міста та його мешканців.

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Раніше повідомлялось, що влада Києва планувала ще в лютому докапіталізувати "Київміськбуд" на 2,6 мільярда з міського бюджету.

Нагадаємо, за оцінками самого "Київміськбуду", у 2023 році для добудови усіх 20 житлових комплексів у портфелі компанії було необхідно 17,7 млрд грн. Частину з цих коштів планували залучити від продажу квартир.

Наразі в "Київміськбуд" на стадії зведення майже 1,5 млн кв. м житла – 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності. Водночас на більшості будівельних майданчиків "Київміськбуду" тривалий час не ведуться роботи, а для їхньої добудови компанії просить у влади Києів мільярди гривень із міського бюджету.