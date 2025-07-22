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Порятунок "Київміськбуду": Акціонери схвалили докапіталізацію на 2,6 мільярда з бюджету Києва

Київська влада докапіталізує

Акціонери ПрАТ "ХК "Київміськбуд" підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових акцій.

Таке рішення було ухвалене на зборах акціонерів 23 червня з метою фінансової стабілізації компанії та забезпечення виконання зобовʼязань перед інвесторами, які вклали кошти в обʼєкти нерухомості, повідомляє пресслужба "Київміськбуду".

Для збільшення капіталу "Київміськбуд" випустить 10,24 мільярда нових акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Емісія відбуватиметься без здійснення публічної пропозиції, а розміщення акцій заплановано з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

"Докапіталізація стала вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів", — прокоментувала Світлана Самсонова, виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ "ХК "Київміськбуд"

Після докапіталізації частка КМДА у статутному капіталі товариства зросте з 80% до приблизно 99,87%, що дозволить забезпечити стабільне управління компанією в інтересах міста та його мешканців.

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Раніше повідомлялось, що влада Києва планувала ще в лютому докапіталізувати "Київміськбуд" на 2,6 мільярда з міського бюджету.

Нагадаємо, за оцінками самого "Київміськбуду", у 2023 році для добудови усіх 20 житлових комплексів у портфелі компанії було необхідно 17,7 млрд грн. Частину з цих коштів планували залучити від продажу квартир.

Наразі в "Київміськбуд" на стадії зведення майже 1,5 млн кв. м житла – 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності. Водночас на більшості будівельних майданчиків "Київміськбуду" тривалий час не ведуться роботи, а для їхньої добудови компанії просить у влади Києів мільярди гривень із міського бюджету.

Автор: 

Київ (4747) Київміськбуд (55) докапіталізація (226)


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