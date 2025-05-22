У "Київміськбуду" знову змінився керівник. Хто очолив одного з найбільших забудовників країни?

З 20 травня 2025 року виконуючою обовʼязки голови правління "Київміськбуду" призначено Світлану Самсонову.

На цій посаді вона змінила Василя Олійника, який очолював правління будівельної компанії з лютого 2024 року, пише українська редакція Forbes із посиланням на дані у системі YouControl.

Самсонова з лютого 2024 року входить до складу правління "Київміськбуду", до того вона працювала на різних керівних посадах у "Державній продовольчо-зерновій корпорації України".

За 2024 рік виторг "Київміськбуду" впав до 904,8 млн грн, це у 2,3 раза менше, порівнюючи з 2023 роком, за даними YouControl. Але забудовник отримав 34,2 млн грн прибутку після 111,6 млн грн збитків роком раніше.

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Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Київська міська рада дозволила докапіталізувати ПрАТ "ХК Київміськбуд" на 2,56 млрд грн за кошти місцевого бюджету. Також депутати звернулися до Кабінету Міністрів з проханням виділити "Київміськбуду" 2,28 млрд грн на добудову 18 збиткових об'єктів "Укрбуду". Наразі докапіталізація компанії не завершена.

Нагадаємо, після призначення Василя Олійника керівником "Київміськбуду" у лютому 2024 року журналісти знайшли у нього зв’язки із бізнес-імперією попереднього голови будівельної компанії Ігоря Кушніра, який залишив посаду після низки скандалів.

Зокрема, журналісти виявили, що на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків оцінили у понад $3 млн. Також журналісти з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Крім того, стало відомо, що у травні 2023 року очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.