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Новости Поддержка Украине
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Палата представителей США приняла закон о поддержке Украины и санкциях против РФ

Помощь Украине и фонд восстановления: Палата представителей США приняла законопроект

Палата представителей США приняла законопроект о поддержке Украины. В нем предусмотрены военная помощь, восстановление страны и санкции против России. Документ ещё должен рассмотреть Сенат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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Документ поддержали 226 законодателей, а 195 выступили против.

"В законопроекте речь идет о войне между Украиной и Россией, оказании поддержки Украине и определенным европейским государствам, а также введении санкций против России и других иностранных сторон", - указывается в пояснительной записке.

Как отмечается, в случае вступления законопроекта в силу, будет создан фонд восстановления Украины и продлены полномочия президента США по оказанию ей военной помощи. Кроме того, предполагается расширить санкционные меры против России.

Документ еще должен быть одобрен в Сенате, но пока это маловероятно, поскольку большинство в верхней палате Конгресса удерживает Республиканская партия.

По данным CNN, спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал республиканцев не поддерживать законопроект, чтобы "дать президенту Трампу пространство для переговоров с Россией".

Однако 18 республиканцев поддержали документ. Таким образом, эта инициатива стала двухпартийной.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что без военной поддержки со стороны Вашингтона и лично предоставленного им вооружения в начале войны Украина прекратила бы свое существование за "1-2 дня".

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а рудий проти
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05.06.2026 06:28 Ответить
Допоки недоумок є президентом США,мало вірится що він підпише.
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05.06.2026 06:47 Ответить
не підпише, він не підпише нічого, що на користь Україні, вірити в те що підпише, означає дурити самого себе, а взагалі рудий йолоп, може й не йолоп, він ненависник України та шанувальник Х-уйла
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05.06.2026 07:15 Ответить
Довибори на носі. Може підписать
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05.06.2026 07:49 Ответить
Підпис не обовязковий,якщо конгрес проголосує правильно.
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05.06.2026 07:56 Ответить
Не варто особливої уваги. Сенат провадить. Та й Трамп ветує якщо щось неочікуване у Сенаті трапиться.
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05.06.2026 07:54 Ответить
 
 