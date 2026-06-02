РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13629 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 054 11

США хотели бы как можно скорее отменить исключения из санкций для российской нефти, — Рубио

Рубіо

Вашингтон стремится как можно скорее отменить действие временных лицензий и исключений из санкций, которые позволяли поставлять российскую нефть на мировые рынки. Решение будет принято, как только Министерство финансов США сочтет это возможным без ущерба для мировой экономики.

Об этом во время слушаний в Сенате заявил госсекретарь США Марко Рубио, цитирует информационное агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Исключения для России 

Во время заседания комитета ведущая представительница Демократической партии Джин Шахин устроила допрос Рубио относительно целесообразности дальнейшего продления сроков импорта российской нефти. Речь идет о временных разрешениях на разгрузку сырья из РФ, которое уже находится на танкерах в море.

Вашингтон был вынужден предоставить эти исключения с целью смягчения глобального топливного дефицита, спровоцированного войной в Иране и полным закрытием стратегического Ормузского пролива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены-демократы назвали "позорным" решение Минфина США ослабить санкции против нефти России

Рубио ответил, что отмена этих послаблений — лишь вопрос времени и будет зависеть от текущей конъюнктуры рынка.

"Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, поскольку основной политикой этой страны являются санкции в отношении российской нефти. Это временные исключения, цель которых — расширить глобальные поставки", — сказал американский госсекретарь.

Что предшествовало?

  • В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
  • В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
  • По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
  • Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент подтвердил продление действия исключения из санкций в отношении российской нефти

Автор: 

нефть (2237) россия (97760) США (29499) Рубио Марко (435)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А шкоду для глобальної економіки ви прогнозували перед нападом на Іран?
показать весь комментарий
02.06.2026 19:00 Ответить
+1
Ну і хто ж Вашингтону заважає скасувати санкції ???
показать весь комментарий
02.06.2026 19:11 Ответить
+1
Ваш минфин учитывает вред для глобальной экономики? Руби, не смеши.
показать весь комментарий
02.06.2026 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шкоду для глобальної економіки ви прогнозували перед нападом на Іран?
показать весь комментарий
02.06.2026 19:00 Ответить
Дякуєм, дуже дякуєм.
показать весь комментарий
02.06.2026 19:03 Ответить
Ну і хто ж Вашингтону заважає скасувати санкції ???
показать весь комментарий
02.06.2026 19:11 Ответить
Вашингтон
показать весь комментарий
02.06.2026 19:24 Ответить
Якби хотіли - скасували б.
показать весь комментарий
02.06.2026 19:18 Ответить
Ваш минфин учитывает вред для глобальной экономики? Руби, не смеши.
показать весь комментарий
02.06.2026 19:20 Ответить
Пам'ятаєте, як Рубіо малював собі на лобі хрест, чим мабуть хотів підкреслити свою виняткову релігійність...Але як можливо поєднати любов до Бога з роботою в адміністрації Трампа? Трамп - це велика посудина, яка вміщає в собі всі пороки - жадібність, хтивість, заздрість, мстивість, брехливість, гординю, жорстокість і все інше, що робить його закінченням негідником. Він просто створений для служіння сатані і тому його так тягне до путлера і тому він так наполегливо рятує російських чортів.
показать весь комментарий
02.06.2026 19:23 Ответить
Рубіо там як Штірліц. Від бога.
показать весь комментарий
02.06.2026 19:26 Ответить
+++
Как Макс Отто фон Штирлиц.
А ведь Штирлиц не "напялил личину" фашистского бонзы, а попал в Германию в 27-ом году. Ударной работой в германской разведке и верным служением Рейху он дослужился до звания штандартенфюрер, аналог заания полковник. Если бы под бомбежкой погиб Шеленберг, то Штирлиц мог стать главой политической разведки.
Вы представьте сколько нужно было принести пользы Трампу Рейху чтобы дослужить до такого заания
показать весь комментарий
02.06.2026 19:55 Ответить
Пам'ятаєте, як Рубіо малював собі на лобі хрест, чим мабуть хотів підкреслити свою виняткову релігійність

Представьте что было бы символом веры если бы Христа не распяли, а, к примеру, повесили
показать весь комментарий
02.06.2026 19:43 Ответить
Получается, что в США есть кто то настолько влиятельный лоббист интересов кремлевских террористов, что даже Рубио, со всем его высокими должностями , ничего не может сделать...
показать весь комментарий
02.06.2026 19:35 Ответить
 
 