США хотели бы как можно скорее отменить исключения из санкций для российской нефти, — Рубио

Вашингтон стремится как можно скорее отменить действие временных лицензий и исключений из санкций, которые позволяли поставлять российскую нефть на мировые рынки. Решение будет принято, как только Министерство финансов США сочтет это возможным без ущерба для мировой экономики.

Об этом во время слушаний в Сенате заявил госсекретарь США Марко Рубио, цитирует информационное агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Исключения для России

Во время заседания комитета ведущая представительница Демократической партии Джин Шахин устроила допрос Рубио относительно целесообразности дальнейшего продления сроков импорта российской нефти. Речь идет о временных разрешениях на разгрузку сырья из РФ, которое уже находится на танкерах в море.

Вашингтон был вынужден предоставить эти исключения с целью смягчения глобального топливного дефицита, спровоцированного войной в Иране и полным закрытием стратегического Ормузского пролива.

Рубио ответил, что отмена этих послаблений — лишь вопрос времени и будет зависеть от текущей конъюнктуры рынка.

"Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, поскольку основной политикой этой страны являются санкции в отношении российской нефти. Это временные исключения, цель которых — расширить глобальные поставки", — сказал американский госсекретарь.

Что предшествовало?

В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.

По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

