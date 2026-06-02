США хотіли б якомога швидше скасувати винятки із санкцій для російської нафти, - Рубіо

Вашингтон прагне максимально швидко скасувати дію тимчасових ліцензій та винятків із санкцій, які дозволяли постачання російської нафти на світові ринки. Рішення буде ухвалено одразу, як тільки Міністерство фінансів США визнає це можливим без шкоди для глобальної економіки.

Про це під час слухань у Сенаті заявив державний секретар США Марко Рубіо, цитує інформаційне агентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Винятки для Росії

Під час засідання комітету провідна представниця Демократичної партії Джин Шахін влаштувала допит Рубіо щодо доцільності подальшого продовження термінів імпорту російської нафти. Йдеться про тимчасові дозволи на розвантаження сировини з РФ, яка вже перебуває на танкерах у морі.

Вашингтон був змушений надати ці винятки з метою пом’якшення глобального паливного дефіциту, спровокованого війною в Ірані та повним закриттям стратегічної Ормузької протоки.

Рубіо відповів, що скасування цих послаблень є лише питанням часу та залежатиме від поточної кон’юнктури ринку.

"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, що мають на меті розширити глобальні поставки", - сказав американський держсекретар.

Що передувало?

У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

