США хотіли б якомога швидше скасувати винятки із санкцій для російської нафти, - Рубіо

Вашингтон прагне максимально швидко скасувати дію тимчасових ліцензій та винятків із санкцій, які дозволяли постачання російської нафти на світові ринки. Рішення буде ухвалено одразу, як тільки Міністерство фінансів США визнає це можливим без шкоди для глобальної економіки.

Про це під час слухань у Сенаті заявив державний секретар США Марко Рубіо, цитує інформаційне агентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Винятки для Росії 

Під час засідання комітету провідна представниця Демократичної партії Джин Шахін влаштувала допит Рубіо щодо доцільності подальшого продовження термінів імпорту російської нафти. Йдеться про тимчасові дозволи на розвантаження сировини з РФ, яка вже перебуває на танкерах у морі.

Вашингтон був змушений надати ці винятки з метою пом’якшення глобального паливного дефіциту, спровокованого війною в Ірані та повним закриттям стратегічної Ормузької протоки.

Рубіо відповів, що скасування цих послаблень є лише питанням часу та залежатиме від поточної кон’юнктури ринку.

"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, що мають на меті розширити глобальні поставки", - сказав американський держсекретар.

Що передувало?

  • У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
  • У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
  • За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.
  • Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

А шкоду для глобальної економіки ви прогнозували перед нападом на Іран?
02.06.2026 19:00 Відповісти
Дякуєм, дуже дякуєм.
02.06.2026 19:03 Відповісти
Ну і хто ж Вашингтону заважає скасувати санкції ???
02.06.2026 19:11 Відповісти
Вашингтон
02.06.2026 19:24 Відповісти
Якби хотіли - скасували б.
02.06.2026 19:18 Відповісти
Ваш минфин учитывает вред для глобальной экономики? Руби, не смеши.
02.06.2026 19:20 Відповісти
Пам'ятаєте, як Рубіо малював собі на лобі хрест, чим мабуть хотів підкреслити свою виняткову релігійність...Але як можливо поєднати любов до Бога з роботою в адміністрації Трампа? Трамп - це велика посудина, яка вміщає в собі всі пороки - жадібність, хтивість, заздрість, мстивість, брехливість, гординю, жорстокість і все інше, що робить його закінченням негідником. Він просто створений для служіння сатані і тому його так тягне до путлера і тому він так наполегливо рятує російських чортів.
02.06.2026 19:23 Відповісти
Рубіо там як Штірліц. Від бога.
02.06.2026 19:26 Відповісти
+++
Как Макс Отто фон Штирлиц.
А ведь Штирлиц не "напялил личину" фашистского бонзы, а попал в Германию в 27-ом году. Ударной работой в германской разведке и верным служением Рейху он дослужился до звания штандартенфюрер, аналог заания полковник. Если бы под бомбежкой погиб Шеленберг, то Штирлиц мог стать главой политической разведки.
Вы представьте сколько нужно было принести пользы Трампу Рейху чтобы дослужить до такого заания
02.06.2026 19:55 Відповісти
Пам'ятаєте, як Рубіо малював собі на лобі хрест, чим мабуть хотів підкреслити свою виняткову релігійність

Представьте что было бы символом веры если бы Христа не распяли, а, к примеру, повесили
02.06.2026 19:43 Відповісти
Получается, что в США есть кто то настолько влиятельный лоббист интересов кремлевских террористов, что даже Рубио, со всем его высокими должностями , ничего не может сделать...
02.06.2026 19:35 Відповісти
І що заважає? Пліснявіли "орішки" Трампа?
02.06.2026 20:02 Відповісти
ну в діях цієї адміністрації сша взагалі адекватність не прослідковується і я не здивований що американці в них питають щоб вони хочь внятно пояснили які ціли вони переслідують, бо рудий примат через день там щось верзе про той іран, то домовились - то от зари домовимось, то там квірт, то там сквірт
02.06.2026 20:06 Відповісти
У стилі і з інтонацією коментарів Jon Stewart які у нас перекладаються на каналі https://www.youtube.com/@projektmova/shorts Promova.

"Ну, і хто ж вам забороняє це зробити, до біса?!"
02.06.2026 20:24 Відповісти
 
 