США невдовзі зможуть поновити санкції проти російської нафти, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Вашингтон зможе поновити санкції проти Росії, оскільки Ормузька протока вже розблокована, війна з Іраном завершена, а нафта "рухається".
Про це він сказав під час зустрічі з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахаяном на саміті G7 у Франції, інформує Цензор.НЕТ.
Санкції проти РФ
"Скоро ми зможемо це зробити, бо нафта вже рухається. Ми зняли санкції, бо, очевидно, не хотіли перешкоджати [постачанню] нафти. Ми в позиції зробити це найближчим часом, колись", - заявив лідер США.
Що передувало?
- У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
- У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
- За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.
- Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.
- Низка європейських лідерів розкритикувала послаблення санкцій проти РФ.
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До речі, він вже обаму звинуватив у тому, що той дав зброї на 350 мільярдів.