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Новини Санкції США проти Росії Заяви Трампа
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США невдовзі зможуть поновити санкції проти російської нафти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Вашингтон зможе поновити санкції проти Росії, оскільки Ормузька протока вже розблокована, війна з Іраном завершена, а нафта "рухається".

Про це він сказав під час зустрічі з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахаяном на саміті G7 у Франції, інформує Цензор.НЕТ.

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Санкції проти РФ

"Скоро ми зможемо це зробити, бо нафта вже рухається. Ми зняли санкції, бо, очевидно, не хотіли перешкоджати [постачанню] нафти. Ми в позиції зробити це найближчим часом, колись", - заявив лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США веде перемовини з Білим домом щодо посилення санкцій проти РФ, - республіканець Скаліз

Що передувало?

  • У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
  • У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
  • За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.
  • Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій. 
  • Низка європейських лідерів розкритикувала послаблення санкцій проти РФ.

Також читайте: США хотіли б якомога швидше скасувати винятки із санкцій для російської нафти, - Рубіо

Автор: 

нафта (6622) росія (70450) санкції (13222) США (26759) Трамп Дональд (8954)
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На ту осінь- через годів восім!
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16.06.2026 16:43 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4360585.html
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16.06.2026 17:34 Відповісти
"Гине по 25 тисяч щодня", "байден дав їм 350 мільярдів", "якби я був президентом цієї війни б не було". Потім розмова з ****** і "у зеленського немає карт".

До речі, він вже обаму звинуватив у тому, що той дав зброї на 350 мільярдів.
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16.06.2026 16:46 Відповісти
Коли настане це "невдовзі"??? Вони вже 3 місяці вільно торгують, а черговий термін спливає сьогодні.
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16.06.2026 16:52 Відповісти
это все зависит от того, у трампы запор или понос
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16.06.2026 17:30 Відповісти
"Краснов", шеф буде просто розлючений!
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16.06.2026 18:48 Відповісти
 
 