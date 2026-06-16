США невдовзі зможуть поновити санкції проти російської нафти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Вашингтон зможе поновити санкції проти Росії, оскільки Ормузька протока вже розблокована, війна з Іраном завершена, а нафта "рухається".

Про це він сказав під час зустрічі з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахаяном на саміті G7 у Франції, інформує Цензор.НЕТ.

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Санкції проти РФ

"Скоро ми зможемо це зробити, бо нафта вже рухається. Ми зняли санкції, бо, очевидно, не хотіли перешкоджати [постачанню] нафти. Ми в позиції зробити це найближчим часом, колись", - заявив лідер США.

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Що передувало?

У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

Низка європейських лідерів розкритикувала послаблення санкцій проти РФ.

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