США можуть відновити удари по Ірану, якщо угода мені не сподобається, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо угода з Тегераном його не задовольнятиме.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
Лідер США пояснив, що меморандум про взаєморозуміння, узгоджений Тегераном та Вашингтоном, це не остаточна угода.
"Це меморандум про взаєморозуміння. І якщо мені це не сподобається, ми повернемося до того, щоб стріляти по них, скидати бомби їм на голову. Якщо мені це не сподобається, якщо вони не поводяться належним чином, ми одразу повернемося до того, щоб скидати бомби прямо їм на голови, гаразд?" - сказав Трамп на полях саміту G7.
Увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном. Водночас деталі фіналізованого меморандуму наразі публічно не розкривали. Його повного тексту не бачили ані члени Конгресу, ані близькі союзники.
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Рудий покидьок.
НЕ)
А Взагалі це "пабеда" коли США заплатило за війну + 300 ярдів на відновлення + ще десятки плюшок Ірану
Мирний трек по Україні зупиняється. А це значить, що удари по московітських НПЗ продовжаться.
Бо могло б бути гірше. Перестали б бити по нафті їхній, а потім в листопаді вони винесуть нам енергетику. А так треба до кінця осені ушатать їм все куда достануть дрони!!!
Угода повинна сподобатись йому, а не США або міжнародний спільноти.
Полгода ещё будет ложь обман и лицемерство((
-нафуй " фламінго"! Літом будемо бомбити москву балістикою!
-нафуй балістику! Починаємо випуск антибалістики...
І чим він відрізняється від трампа?
Ліван включено до перемир'я.
60 днів для остаточної угоди.
Знову відкривають Ормузьку протоку.
Створити фонд реконструкції Ірану на 300 мільярдів доларів.
США зобов'язалися скасувати санкції.
Іран зобов'язується не мати ядерної зброї.
Угода прямо не забороняє Ірану збагачувати уран, натомість зберігає «статус-кво» його ядерної програми.
США скасовують санкції на експорт нафти з Ірану.
Розморожуються іранські кошти.