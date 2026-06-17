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Новини Операція США проти Ірану
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США можуть відновити удари по Ірану, якщо угода мені не сподобається, - Трамп

Трамп припустив відновлення ударів по Ірану: подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо угода з Тегераном його не задовольнятиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Лідер США пояснив, що меморандум про взаєморозуміння, узгоджений Тегераном та Вашингтоном, це не остаточна угода.

"Це меморандум про взаєморозуміння. І якщо мені це не сподобається, ми повернемося до того, щоб стріляти по них, скидати бомби їм на голову. Якщо мені це не сподобається, якщо вони не поводяться належним чином, ми одразу повернемося до того, щоб скидати бомби прямо їм на голови, гаразд?" - сказав Трамп на полях саміту G7.

Читайте: Трамп пообіцяв за кілька днів оприлюднити деталі меморандуму з Іраном

Увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном. Водночас деталі фіналізованого меморандуму наразі публічно не розкривали. Його повного тексту не бачили ані члени Конгресу, ані близькі союзники.

Читайте: Трамп відіграє дуже позитивну роль, намагаючись покласти край війні в Україні, - Рютте

Автор: 

Іран (3515) США (26770) Трамп Дональд (8969)
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Топ коментарі
+5
Трамп наш слоняра.
Мирний трек по Україні зупиняється. А це значить, що удари по московітських НПЗ продовжаться.
Бо могло б бути гірше. Перестали б бити по нафті їхній, а потім в листопаді вони винесуть нам енергетику. А так треба до кінця осені ушатать їм все куда достануть дрони!!!
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17.06.2026 15:49 Відповісти
+2
время между приемом лекарств всё короче и короче
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17.06.2026 15:48 Відповісти
+2
Самое главное уже ясно что трапм не будет помогать Украине. Если только Конгресс и Сенат не нажмут на него. Теперь чтобы не навредил. От него все можно . Просто надо делать своё и не ссориться с трапмом. Его засланцы привезут какое указание для него , возможно. Слава Украине! Все будет Украина!
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17.06.2026 15:59 Відповісти
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17.06.2026 15:46 Відповісти
время между приемом лекарств всё короче и короче
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17.06.2026 15:48 Відповісти
Та ні. Тут десь був розрив. Очевидно, що декілька прийомів випало.
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17.06.2026 15:51 Відповісти
ттак ДН був ... отвоно і забулось трохи і Меланка недогляділа!
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17.06.2026 15:59 Відповісти
Угоду прийдеться прочитати.
Рудий покидьок.
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17.06.2026 15:49 Відповісти
ХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХ)))))

НЕ)

А Взагалі це "пабеда" коли США заплатило за війну + 300 ярдів на відновлення + ще десятки плюшок Ірану
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17.06.2026 15:49 Відповісти
Трамп наш слоняра.
Мирний трек по Україні зупиняється. А це значить, що удари по московітських НПЗ продовжаться.
Бо могло б бути гірше. Перестали б бити по нафті їхній, а потім в листопаді вони винесуть нам енергетику. А так треба до кінця осені ушатать їм все куда достануть дрони!!!
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17.06.2026 15:49 Відповісти
А якщо написати різнокольоровими чорнилами на кольоровому папері шрифтом із завитушками і помістити у високохудожню рамку, то угода точно має сподобатись. Нє?
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17.06.2026 15:50 Відповісти
І все це помістити у нову залу.
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17.06.2026 16:00 Відповісти
Бальну? 🤔
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17.06.2026 16:15 Відповісти
Ему только пути нравится и слушаться его. Слава Украине!
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17.06.2026 15:53 Відповісти
рижий дурачку, як тобі може не сподобатись угода? її ж пишуть твоя солодка парочка і інші твої довбо...би. інша справа, якщо угоди взагалі не буде...
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17.06.2026 15:54 Відповісти
Так в чому проблема? Починай просто зараз, бо ядерку вони точно будуть розробляти. За твої ж гроші...
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17.06.2026 15:55 Відповісти
бідний стариган... вже зовсім поганий... І як з "таким" домовлятись?
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17.06.2026 15:57 Відповісти
Самое главное уже ясно что трапм не будет помогать Украине. Если только Конгресс и Сенат не нажмут на него. Теперь чтобы не навредил. От него все можно . Просто надо делать своё и не ссориться с трапмом. Его засланцы привезут какое указание для него , возможно. Слава Украине! Все будет Украина!
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17.06.2026 15:59 Відповісти
В данному випадку журналісти передергують . Бо питання було таке , що іран постійно порушує те , що підписує . Наприклад , угоди підписанні з Обамою жодного цента не були варті . Й це були свідчення не з США це були свідчення МАГАТЕ - й це сухі цифри , навіть не аналітика . Так ось питання було на тему , де гарантії , що й зара підпис ірану щось зара вартий .
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17.06.2026 16:04 Відповісти
Мова про те що сказав трампонутий.....якщо угода мені не сподобається, - Трамп ...
Угода повинна сподобатись йому, а не США або міжнародний спільноти.
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17.06.2026 16:38 Відповісти
Можеш вже бити - угода буде гуйова
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17.06.2026 16:09 Відповісти
Руки так і *********.)
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17.06.2026 16:19 Відповісти
не хоче забороняти ***** продавати нафту, тому продовжить війну
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17.06.2026 16:24 Відповісти
Дайте йому сєльодки...
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17.06.2026 16:25 Відповісти
От же рижий мудак, ты **** походу продолжаешь тупо свою игру, мало денег поднял, выродок
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17.06.2026 16:28 Відповісти
Щось це нагадує що хоче трампанутий, то хоче США. І другого, поки є трампанутий, є і США. А американський народ це терпіли, яких трампонутий має як ху...ло своє бидло
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17.06.2026 16:34 Відповісти
Этот цырк который устроила кремлёвская банда бандитов путин трамп и нетаньяха будет ещё продолжацца до конца года пока к власти в Конгресс не придут каратели кремлёвского режима демократы.
Полгода ещё будет ложь обман и лицемерство((
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17.06.2026 16:42 Відповісти
-до кінця року, ми виробимо 3000 "фламінго"!
-нафуй " фламінго"! Літом будемо бомбити москву балістикою!
-нафуй балістику! Починаємо випуск антибалістики...
І чим він відрізняється від трампа?
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17.06.2026 16:49 Відповісти
Ось що міститься в меморандумі Трампа з Іраном - https://thehill.com/homenews/administration/5927787-trump-iran-agreement-details/ The Hill

Ліван включено до перемир'я.
60 днів для остаточної угоди.
Знову відкривають Ормузьку протоку.
Створити фонд реконструкції Ірану на 300 мільярдів доларів.
США зобов'язалися скасувати санкції.
Іран зобов'язується не мати ядерної зброї.
Угода прямо не забороняє Ірану збагачувати уран, натомість зберігає «статус-кво» його ядерної програми.
США скасовують санкції на експорт нафти з Ірану.
Розморожуються іранські кошти.
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17.06.2026 16:51 Відповісти
 
 