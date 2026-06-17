США можуть відновити удари по Ірану, якщо угода мені не сподобається, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо угода з Тегераном його не задовольнятиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Лідер США пояснив, що меморандум про взаєморозуміння, узгоджений Тегераном та Вашингтоном, це не остаточна угода.

"Це меморандум про взаєморозуміння. І якщо мені це не сподобається, ми повернемося до того, щоб стріляти по них, скидати бомби їм на голову. Якщо мені це не сподобається, якщо вони не поводяться належним чином, ми одразу повернемося до того, щоб скидати бомби прямо їм на голови, гаразд?" - сказав Трамп на полях саміту G7.

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Увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном. Водночас деталі фіналізованого меморандуму наразі публічно не розкривали. Його повного тексту не бачили ані члени Конгресу, ані близькі союзники.

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